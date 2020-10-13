Самые опасные туристические места в Краснодарском крае

Малый Фиштинский ледник располагается на юго-восточном склоне горы и считается одним из самых низких ледников на Кавказе. С июля по сентябрь на него забираются люди, которые только начали заниматься альпинизмом или просто любители экстремального отдыха. Однако, это место в Краснодарском крае считается одним из самых опасных. Из-за того, что восхождение на ледник считается простым, люди пренебрегают некоторыми правилами безопасности и получают различные травмы. Чаще всего для вывоза туристов МЧС
использует вертолет, а самая распространенная травма здесь — сотрясение мозга.