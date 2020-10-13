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Самые опасные туристические места в Краснодарском крае

Елизавета Назарова
7 часов назад
Краснодарский край стал одним из самых популярных мест для отдыха этим летом. Туристы со всей России приезжали ради теплого моря и курортного отдыха. Однако в этом регионе есть места, где люди чаще всего сталкиваются со сложностями и травмами. "Рамблер" рассказывает, где нужно быть осторожнее всего.

Скала Парус

Этот памятник природы расположен в Геленджике и обрел популярность у туристов благодаря своей форме. Скала высокая и тонкая, что привлекает любителей красивых кадров. Однако путешественники сталкиваются с некоторыми сложностями. Чтобы попасть к скале, нужно сначала пройти непростую тропу вдоль берега моря, а потом забраться на нее, чтобы получить красивые снимки.

Фиштинский ледник

Wikipedia.org
Малый Фиштинский ледник располагается на юго-восточном склоне горы и считается одним из самых низких ледников на Кавказе. С июля по сентябрь на него забираются люди, которые только начали заниматься альпинизмом или просто любители экстремального отдыха. Однако, это место в Краснодарском крае считается одним из самых опасных. Из-за того, что восхождение на ледник считается простым, люди пренебрегают некоторыми правилами безопасности и получают различные травмы. Чаще всего для вывоза туристов МЧС использует вертолет, а самая распространенная травма здесь — сотрясение мозга.

Слияние рек Агуры и Агурчик

В этом месте также часто бывают любители активного отдыха. К слиянию рек ведет тропа, по которой туристы спускаются с горы Ахун в Агурское ущелье. Из-за того, что по вечерам на местность спускаться туман, а днем приходится идти через лес, туристы начинают теряться. Ситуация осложняется тем, что в этом месте плохо ловит связь, поэтому путешественники не могут воспользоваться картой, из-за чего пытаются найти ближайшую точку доступа и обращаются к помощи спасателей.
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