Самые опасные туристические места в Краснодарском крае

Скала Парус

Фиштинский ледник

Слияние рек Агуры и Агурчик

В этом месте также часто бывают любители активного отдыха. К слиянию рек ведет тропа, по которой туристы спускаются с горы Ахун в Агурское ущелье. Из-за того, что по вечерам на местность спускаться туман, а днем приходится идти через лес, туристы начинают теряться. Ситуация осложняется тем, что в этом месте плохо ловит связь, поэтому путешественники не могут воспользоваться картой, из-за чего пытаются найти ближайшую точку доступа и обращаются к помощи спасателей.