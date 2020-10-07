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Отдохнувшая в Крыму россиянка рассказала об опасном рейсе на курорт 

Lenta.ru 16 часов назад
Россиянка рассказала об опасном рейсе на курорт
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, которая отправилась отдыхать в Крым во время пандемии коронавируса, рассказала об опасном рейсе на курорт, во время которого никто не соблюдал правила безопасности. О своих впечатлениях девушка сообщила в интервью газете «Московский комсомолец».

«Как выглядела проверка на коронавирус, когда я вылетала из Москвы в Крым? А никак не выглядела. Меня вообще в аэропорту не проверяли»,

— отметила она, добавив, что в самолете большинстве пассажиров даже не надевали маски.

«По прилету в Симферополь тоже никакой проверки не было. Получила багаж — и вышла в город»,

— уточнила путешественница.
Кроме того, туристка заметила, что на курорте люди также ходят в основном без масок, хотя призывы надеть защитное средство встречаются почти везде.
В заключение она рассказала, что во время обратного перелета тоже не столкнулась с проверками.

«А что касается обратного полета из Крыма в столицу, повторяется все та же картина. В аэропорту Симферополя никто на входе у меня температуру не замерял. Пришел, поставил багаж на ленту на пункте проверки безопасности — все, проходи!»

— поделилась она.
Ранее в октябре стало известно о том, что российские туристы массово захотели отдохнуть в Крыму в связи с продлением осенних каникул и возмутили жителей региона. Так, по данным газеты, местные негативно воспринимают внезапный наплыв отдыхающих в октябре, поскольку боятся, что это ухудшит эпидемиологическую обстановку на курорте.
7 октября стало известно, что Крым побил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом — за сутки на полуострове было выявлено 118 случаев инфицирования. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 5288 случаев заражения COVID-19, 3246 человек выздоровели, 70 — скончались.
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