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Какие тайны прячут в Петропавловской крепости 

Елена Красовская 9 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какие тайны скрывает Петропавловская крепость в Петербурге. По наблюдениям некоторых историков, в музеях страны сложно найти артефакты, рассказывающие о жизни обычных людей 18 века. Среди музейных экспонатов много вещей, которыми владели аристократы и богачи, а вот предметов, которые могли бы быть у людей бедных, мало. Ролик расскажет, как связаны простые строители города на Неве и Петропавловская крепость.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно о возможном возобновлении авиасообщения России ещё с тремя странами.
Отдых в России , Видео
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