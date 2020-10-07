Какие тайны прячут в Петропавловской крепости 

Смотрите видео и узнайте, какие тайны скрывает Петропавловская крепость в Петербурге. По наблюдениям некоторых историков, в музеях страны сложно найти артефакты, рассказывающие о жизни обычных людей 18 века. Среди музейных экспонатов много вещей, которыми владели аристократы и богачи, а вот предметов, которые могли бы быть у людей бедных, мало. Ролик расскажет, как связаны простые строители города на Неве и Петропавловская крепость.