Россиянка, живущая в Крыму, рассказала про испорченный свадебный отдых на полуострове. Из-за пандемии молодожены поехали в один из четырехзвездочных отелей в городе Алупка на южном побережье. "Рамблер" делится их историей.

Как рассказала девушка, по прибытии в отель им пришлось ждать заселения в номер два часа, из-за того, что апартаменты были не убраны.

«За час нам никто не предложил стакана воды, не поинтересовался хотим ли мы воспользоваться уборной. Не предложили оставить вещи и отправится в ресторан и на пляж. Вообще ничего не предложили кроме "подождите, что мы можем сделать"», — рассказала жительница Крыма.

В ожидании номера пара решила забронировать на вечер столик в ресторане при отеле, однако на два дня вперед все места оказались заняты.

«Я, честно говоря, была в шоке…И это отель 4*? Так как я работала много лет в сфере туризма, то знаю, что звездность гостинице достается не легко и что сервис в такой гостинице должен соответствовать. Расстроенные мы отправили на ресепшен чтобы взять наконец-то ключи от номера. Но номер еще не был готов».

В итоге, они уехали, потребовав возврата денег. Еще россиянка поделилась своими впечатлениями от отдыха в поселке Утес. По ее словам, это был ее худшая поездка в Крыму. Помимо дорого питания и жилья, девушка пожаловалась на местные пляжи:

«Узкие, люди, как хамса друг на друге. Один день выпал на шторм, так вот эти пляжи просто полностью смыло. Так себе зрелище».

Кроме того, по словам россиянки, в поселке действует закон о тишине после 23:00, из-за чего вечером туристам нечем заняться.