Пока у школьников каникулы, взрослые отдыхают в Сочи 

Московские школьники с 5 октября отправились на двухнедельные каникулы. Как повлиял на продажи турпутевок и авиабилетов перерыв в учебе? На этот вопрос попытались ответить представители туристического рынка.

Так, в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН отметили, что спрос на туры в октябре, безусловно, превышает прошлогодний. Например, бронирования в Сочи и Крым выросли в 2 раза. Однако рост продаж во втором месяце осени серьезно простимулировали августовская программа кешбэка и продление сезона на черноморских курортных направлениях, а не внезапные школьные каникулы, объявленные в конце сентября, — сообщили в АЛЕАН.

Немного о другой ситуации рассказал сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.travel Дмитрий Малютин . По его словам, «в течение первых двух дней после объявления школьных каникул спрос на туры с детьми вырос на 30%. Однако тренд не закрепился, и в настоящее время ежедневный объем продаж вернулся на средний уровень бархатного сезона».

Своими данными с TourDom.ru поделилось и онлайн-трэвел-агентство Biletix. Его аналитики проанализировали число бронирований авиабилетов на октябрь за два дня до объявления новости о продлении каникул (27-28 сентября) и два дня после (29-30 сентября). Оказалось, спрос вырос на 77%. Однако доля авиаперелетов с детьми показала куда более скромный рост. Количество «детских бронирований» в первый и второй рассматриваемые периоды выросло всего лишь с 9,9 до 13,1%. Вероятно, каникулы подстегнули родителей отдать детей бабушкам, а самим отправиться на отдых. Самыми популярными внутренними направлениями с вылетом из Москвы аналитики сервиса назвали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Среди зарубежных пунктов назначения лидируют турецкие — Анталья, Даламан и Стамбул.

Подтверждение наплыва туристов в Сочи удалось обнаружить в соцсетях. Там появилось видео, на котором видно, что отдыхающих на пляже очень много.