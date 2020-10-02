Как Мурманский театр кукол стал центром притяжения

Легендарный Мурманский театр кукол был реконструирован в декабре 2019 года в рамках национального проекта "Культура". В период пандемии театр перестал принимать гостей, однако он с нетерпением ждет их возвращения.

О том, как изменился театр благодаря нацпроекту, и почему он стал одним из любимейших мест мурманчан всех возрастов расскажет "Рамблер".

История

Мурманский театр кукол был основан в 1933 году в Хибиногорске (современный Кировск) и на протяжении последующих 86 лет он не имел собственного здания. В 1949-м театр стал базироваться в областном центре, но своего помещения у него и здесь не было: горожане приходили увидеть постановки артистов в здание Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. По словам Ольги Яриловой, замминистра культуры РФ и администратора нацпроекта "Культура", прежнее помещение было совершенно непригодно для проведения театрализованных представлений:

"Его зал был небольшим, вместо кресел стояли жесткие скамейки, фойе не вмещало посетителей, склады театра были разбросаны по городу".

Однако даже несмотря на это, интерес к театру кукол у мурманчан не пропал, а наоборот возрос. В самом же театре значительно расширилась программа.

Что изменилось

Новое здание Мурманского театра кукол стало первым в России объектом, созданным в рамках национального проекта "Культура".

Фотограф: Александр Алексеев

Фотограф: Александр Алексеев

Торжественная церемония открытия реконструированного Мурманского гарнизонного Дома офицеров, здание которого отдали театру, состоялась в декабре 2019 года.

"Теперь это здание (общей площадью 3 500 кв. м) оснащено новейшим профессиональным оборудованием премиум-класса. Здесь построены два зрительных зала — большой (на 300 человек) и малый (на 80 человек) — с отдельными входными и вестибюльными группами. Предусмотрены помещения для музея театра, театрального кафе, а также для производственных цехов: столярного, бутафорско-реквизиторского, художественного и пошивочного. Все до деталей продумано для лиц с ограниченными возможностями, появилась парковка. Также реконструирована территория вокруг здания",

— подчеркнула Ярилова.

Планы на будущее

17 марта 2020 года театру пришлось приостановить работу в связи с пандемией COVID-19. На сегодняшний день, как отмечает директор учреждения Евгений Суханов , в театре есть все необходимое для обеспечения безопасного проведения мероприятий, однако горожане до сих пор не могут его посетить. Тем не менее у руководства Мурманского театра кукол большие планы. Новое здание позволяет расширить штат художников и актеров на 12 единиц. Кроме того, Суханов планирует создать на базе театра молодежную студию для того, чтобы помочь юным мурманчанам развиваться как актерам театра кукол.

Кстати, это не единственный театр, обновленный в рамках нацпроекта "Культура":

"Следующим театром в регионе, обновившим базу в рамках нацпроекта, станет Мурманский областной драмтеатр. Сейчас его здание реконструировано наполовину, открытие намечено в 2021 году",

— рассказала Ольга Ярилова.