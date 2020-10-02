Россияне в Сети обсуждают, чем хороши отечественные курорты и какой из них им больше по душе. "Рамблер" разбирался в мнениях российских туристов.

Оказалось, что каждый курорт Краснодарского края сильно отличается от других:

"Отдых вдоль Черноморского побережья везде значительно отличается, несмотря на небольшие расстояния. В Адлере отдыхают в основном семьи с детьми, бабушки и дедушки. Тихий спокойный и размеренный отдых.

В Красной Поляне совсем другой мир. Русская Швейцария.

В плане сервиса, тут находиться приятнее всего. Много молодёжи, даже можно сказать, золотой молодёжи. ️ Красивые улочки, закаты и, конечно, главная достопримечательность — горы! Но есть минус — моря нет…", — рассказала одна из пользовательниц Сети.

Многие считают, что центральный Сочи более всего похож "на что-то заграничное":

По душе многим приходится больше Сочи. Что-то среднее, но все-таки ближе всего к заграничным курортам. Внешне даже напоминает город Мармарис в Турции…"

"Сочи как раз-таки хорош тем, что все эти локации можно без проблем сменить в один день…"

При этом туристы высказывали самые разные мнения на этот счет:

"Адлер нравится, много молодежи и заграничные курорты — не всегда хорошо, особенно Турция…"

"Море чистейшее! Захожу в море по грудь — пальчики на ногах вижу. Ходили в горы пешком, оттуда чудесный вид! Были в Старом парке, ездили в Геленджик, благо там рукой подать обычными рейсовыми автобусами, а уж в Геленджике развлечься — описывать не надо.

Цены на жилье терпимые"

"Адлер. Да и моложежи полно, а не только бабушек и дедушек с внуками. Красная Поляна тоже хороша, а вот Центральный Сочи не очень нравится. Помимо Большого Сочи нравится на ЧМ ещё Кабардинка, красивый и уютный поселок. "

"Только не Лоо и не Туапсе. В Сочи еще можно отдохнуть, а еще лучше в Крым, но там тоже сервис очень хромает. Расчитывайте на природу!"

"Поселок Дивноморское, пожалуй, самый спокойный, самый чистый, самый красивый на побережье Черного моря.

Берег чистый, красивая набережная, много уютных отелей, есть возможность снять дешевое жилье. ".

* Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.