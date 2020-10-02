В условиях закрытых границ внимание отечественных туристов сосредоточилось на курортах в пределах нашей страны. Конечно, особенно популярен в этом сезоне был Крымский полуостров — его посетили 5 миллионов 73 тысячи туристов с 1 января по 1 октября 2020 года. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил глава региона Сергей Аксёнов

"Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%. В прошлом году объекты в этот период были загружены на 44-50%", — подчеркнул глава республики.

При этом к концу сентября поток туристов традиционно сокращается и заканчивается сезон палаточного отдыха. Тогда на полуострове возникает проблема — мусор, оставленный отдыхающими.

Оказалось, что гости полуострова и местные жители жалуются на огромные свалки на побережье в Сакском районе, на косе Беляус Черноморского района, в окрестностях Керчи.

"В сентябре у нас какой-то кошмар начинается. Туристы оставляют свалки и горы мусора. Справляться с этим мы пока не научились…", — рассказывает одна из жительниц Керчи.

В местных СМИ сообщают, что свалка у поселка Маяк "какая-то неубиваемая". Ее убирают, но она "вырастает" снова. А вот средств на организованную регулярную уборку таких гор мусора по всему полуострову у муниципалитетов нет.

Из-за такой ситуации многие считают, что нужно вводить субботники и инициировать как можно больше волонтерских акций, потому как "иначе эту проблему не решить".