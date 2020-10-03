«Живут, как в свинарнике»

По словам туристки, Севастополь ничем не отличается от других городов полуострова. Везде очень грязно:

Однако туристку раскритиковали в Сети за негативный отзыв об отечественном курорте. По мнению пользователей, россиянка сказала неправду, и другим путешественникам не стоит ей верить: