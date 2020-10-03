Российская туристка съездила на отдых в Севастополь
и рассказала, что ей не понравилось на курортах Крыма
. "Рамблер" делится историей путешественницы.
Россиянка пожаловалась на лень местных:
"Жители Крыма никогда не работали и работать не собираются. [...] Смотреть противно на здоровых мужиков - крымчан, которые вместо того, чтобы работать, побираются путем сдачи в аренду жилья, бесплатно полученного в СССР, или предлагают сфотографироваться с хомячками".
По словам туристки, Севастополь ничем не отличается от других городов полуострова. Везде очень грязно:
"В городах Крыма грязь: живут, как в свинарнике".
Кроме того, женщину возмутила стоимость продуктов:
"Цены на рыбу, фрукты и ягоды в Сибири дешевле!".
Однако туристку раскритиковали в Сети за негативный отзыв об отечественном курорте. По мнению пользователей, россиянка сказала неправду, и другим путешественникам не стоит ей верить:
"Везде видят только плохое, с такими даже спорить не хочется. Севастополь - великий город, и этим все сказано. А Крым - мировая жемчужина!",
"Человек явно воду мутит! Два раза посчастливилось побывать в Крыму [...] Севастополь - великий город, чистый и ухоженный! [...] Да, люди зарабатывают развлекухами и арендой, но на то он и туристический город, в этом нет ничего постыдного и зазорного".