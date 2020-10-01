Закроют ли границы и курорты из-за второй волны

Всплеск заболеваний COVID-19 уже вернул некоторые ограничения - и породил логичные вопросы, останутся ли работать курортные направления. Anews узнал, что об этом говорят труженики туристической отрасли.

Турецкие проблемы

Некоторые тревожные признаки, конечно, есть. Сотрудники российских турагентств рассказывают, что ситуация сложилась довольно шаткая. По словам одного из работников отрасли Елены Верхотуровой, «сейчас большие проблемы с подтверждением бронирований. В основном работают крупные сети отелей, но, например, из пяти — всего один. Многие гостиницы закрылись досрочно — все боятся второй волны.

С августа пошел активный рост заболеваемости. Правда, турки это связывают не с тем, что туристы приехали, а с тем, что разрешили свадьбы и застолья. Это они нам на экскурсии объясняли. Например, у них был Ураза-байрам — и после этого очень активный всплеск.

Я сама слетала в Турцию . Это очень тяжело, когда в 38–40 градусов ты обязан быть в маске, только в отеле она была не нужна. А в общественном транспорте и в магазинах везде говорят надеть маску. И это не для проформы, они сами боятся».

Коллега Елены Анастасия Пшеничная добавляет, что их компания уже не бронирует новые туры на осень. Впрочем, такой сценарий действий разделяют не все:

«Тут никто ничего не может точно сказать. Помогают только интуиция и опыт турагента. Знаю, что многие сейчас, наоборот, бронируют, чтобы вытащить агентство — я отказываюсь».

«Туристы спокойно могут посещать безопасную и мирную Турцию»

Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтверждает, что негативный вариант возможен - сейчас они всерьез прорабатывают вариант, когда закроют все курорты:

«Мы знаем, что в Турции ситуация выглядит крайне неблагоприятно. Это нам известно от партнеров, которые там работают. Но видим, что отели хотят сделать все, чтобы туристам было безопасно отдыхать».

Крайнее нежелание прерывать туристический поток видно и со стороны Турции. Работник крупного местного туристического агентства Орхан Санджар категорически заявил: «Турецкий туризм показал отличные результаты использования мер по противодействию COVID-19, это касается и гостиниц, и аэропортов, и других услуг. Туристы спокойно могут посещать безопасную и мирную Турцию».

Наши курорты - в восторге

Существует некая неопределенность и по отечественным курортам. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский отметил:

«Мы надеемся, что рост заболеваемости не затронет отрасль, и масштабных ограничений не будет. Но исключать ничего нельзя. С этим связана определенная настороженность туристов в бронировании зимнего продукта. Ближайший месяц будет в этом отношении решающим».

При этом, ситуация на рынке говорит, что туристический бизнес на российском юге идет просто блестяще. По словам Уманского, рост спроса по сравнению с прошлым годом составляет 20-30%.

Михаил Мальцев рисует еще более впечатляющую картину - заполняемость курортов Краснодарского края летом была в районе 105%, лавинообразный спрос кое-где вызвал скачок цен в 5-10 раз.

«Крымчане говорят, что это был лучший сезон с 2014 года. Приехали туристы, у них ожил общепит. Июньские и майские пробелы были компенсированы. Половина лета была вычеркнута, но они смогли компенсировать затраты», - рассказал Мальцев о втором главном российском туристическом направлении. Он также добавил, что Крым собирается серьезно вкладываться в туристическую отрасль и рассчитывает стать круглогодичным направлением.

Статистика обнадеживает, но лучше не рисковать?

Очевидно, ни у государственных властей, ни тем более у бизнеса, нет никакого желания закрывать турпоток. Да и эпидемиологическая картина, если посмотреть поподробнее, пока дает возможность продолжать организовывать курортный отдых. Так, в Турции последняя неделя показывает стойкое снижение заболеваемости.

На отечественных курортах пока количество новых случаев повышается - но само их количество все же явно недостаточно, чтобы всерьез влиять на ситуацию в регионе.