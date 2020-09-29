Куда поехать по России осенью в тепло

С путешествиями в 2020 году действительно выдалось туго. Весной и половину лета были закрыты границы, из-за чего россиянам пришлось ехать в Крым Сочи . Осень, возможно, тоже не порадует, так как из-за увеличения случаев коронавируса границы могут опять закрыть. "Рамблер" рассказывает, куда можно съездить осенью так, чтобы там было тепло.

Адыгея

Это направление не очень популярно, а на самом деле осенью там достаточно тепло. В октябре температура варьируется от +18 днем до +8 ночью. В горах холоднее, но иногда воздух прогревается и там. В первой половине октября могут выпадать осадки, поэтому нужно аккуратно планировать поездку или брать с собой все необходимое. В Адыгее хорошо развит горный туризм и лечение в санаториях, поэтому можно выбрать подходящий отдых на любой вкус.

Ялта

Это направление было очень популярно летом, а в другие сезоны все туристы продолжают ехать только в Сочи. В Ялте все еще тепло в октябре, температура воздуха прогревается до +22 градусов. Конечно, в море искупаться не получится, так как к октябрю температура воды достигает +18, но, если вы планируете туда отправиться в начале октября, а осень поздняя, то возможность поплавать очень велика.

Алтай