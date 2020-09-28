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«Накладывают еду руками»: туристка рассказала про санатории Ялты 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Российская туристка вернулась с отдыха в Крыму и поделилась своими впечатлениями о санаториях Ялты. "Рамблер" рассказывает ее историю.
Россиянка заселилась в один из крупных санаториев на склоне горы Могаби. По ее словам, приезжая туда, попадаешь в Советский Союз.

«Мало того, что все разваливается, ремонта нет, так еще и хамство со стороны персонала», — рассказала туристка.

Она пожаловалась на непрофессионализм сотрудников санатория:

«Повара недовольные жизнью, накладывают еду руками, забирают остатки себе домой».

Кроме того, россиянка возмутилась грубым отношением к гостям.

«"Коменданты", а не ресепшн! Пришла в 4 утра в номер, выслушала, что это не бордель! Хамство неимоверное! Никогда не приеду сюда и никому не советую».

Другие туристы тоже остались недовольны жильем в Ялте. Многие забронировали номера, а, оказалось, что отели не существуют, или бронь в последний момент отменена.

"Вы приедете, по адресу нет никакого отеля, вам скажут, что предыдущие жильцы не выехали, и вам могут только предложить поехать в другой отель".


"Вся Ялта — сплошная грязь, мусор и хамство!".

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Отдых в России , Видео
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