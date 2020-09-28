Российская туристка вернулась с отдыха в Крыму и поделилась своими впечатлениями о санаториях Ялты. "Рамблер" рассказывает ее историю.
Россиянка заселилась в один из крупных санаториев на склоне горы Могаби. По ее словам, приезжая туда, попадаешь в Советский Союз.
«Мало того, что все разваливается, ремонта нет, так еще и хамство со стороны персонала», — рассказала туристка.
Она пожаловалась на непрофессионализм сотрудников санатория:
«Повара недовольные жизнью, накладывают еду руками, забирают остатки себе домой».
Кроме того, россиянка возмутилась грубым отношением к гостям.
«"Коменданты", а не ресепшн! Пришла в 4 утра в номер, выслушала, что это не бордель! Хамство неимоверное! Никогда не приеду сюда и никому не советую».
Другие туристы тоже остались недовольны жильем в Ялте. Многие забронировали номера, а, оказалось, что отели не существуют, или бронь в последний момент отменена.
"Вы приедете, по адресу нет никакого отеля, вам скажут, что предыдущие жильцы не выехали, и вам могут только предложить поехать в другой отель".
"Вся Ялта — сплошная грязь, мусор и хамство!".