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Сеть насмешил полуголый турист, тащивший чемодан 

Новая Кубань 3 часа назад
В социальных сетях появилась видеозапись из Геленджика, на которой изображен загоревший мужчина в одних плавках. Все бы ничего — в прибрежном городе местные видят в сезон такое каждый день. Но мужчина направлялся в сторону аэропорта Геленджика и катил следом за собой огромный чемодан. Пользователи соцсетей не могли оставить такое видео без внимания. В комментариях предположили, что турист спустил все деньги на отдых, и теперь вынужден идти пешком и без одежды на свой самолет.

"Будет, что вспомнить!", — иронизируют пользователи.

"Раздели до трусов! Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!", — написал vova_int.

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Отдых в России , Видео
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