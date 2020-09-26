Сеть насмешил полуголый турист, тащивший чемодан 

В социальных сетях появилась видеозапись из Геленджика, на которой изображен загоревший мужчина в одних плавках. Все бы ничего — в прибрежном городе местные видят в сезон такое каждый день. Но мужчина направлялся в сторону аэропорта Геленджика и катил следом за собой огромный чемодан. Пользователи соцсетей не могли оставить такое видео без внимания. В комментариях предположили, что турист спустил все деньги на отдых, и теперь вынужден идти пешком и без одежды на свой самолет.

"Будет, что вспомнить!", — иронизируют пользователи.