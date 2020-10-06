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Россияне пожаловались на хозяев жилья в Крыму

Анастасия Иванова
7 часов назад
Российские туристы пожаловались на хозяев жилья в Крыму. Отдыхающие попытались снять апартаменты, однако встретились с неадекватным поведением арендодателей и обманом. "Рамблер" рассказывает, с чем столкнулись россияне на популярном курорте.
"Стал орать, хватать за руки, провоцировать драку"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, один из туристов в сентябре приехал на отдых в Судак. Он возмутился "невменяемым" поведением хозяина отеля:
"Зашли два друга спросить, есть ли свободные номера, он на ровном месте устроил истерику, стал орать, хватать за руки, провоцировать на драку".
Другая россиянка тоже осталась недовольна отношением к туристам в Крыму. Вместе с семьей она запланировала отдых в Евпатории. Они заранее забронировали апартаменты и внесли предоплату, однако по прилету их ждал сюрприз.
"Самое интересное началось ближе к отпуску, за 3 дня муж пытается созваниваться с хозяевами, номера толком никто не берет, удалось найти контакты хозяина Виталия только через Сбербанк онлайн, он прислал номер некой Татьяны, которая подтвердила, что все в силе и нас ждут. Когда мы приехали на место, нас никто не встречал, хозяев найти нам не удалось", - рассказала туристка.
Когда россияне приехали в Крым, им сообщили, что жилье, которое они забронировали, занято, но они могут поселиться по другому адресу. В итоге, отдыхающим пришлось искать апартаменты самостоятельно.
Отдых в России,Сбербанк России,Судак,Республика Крым,
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