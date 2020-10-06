"Стал орать, хватать за руки, провоцировать драку"

"Зашли два друга спросить, есть ли свободные номера, он на ровном месте устроил истерику, стал орать, хватать за руки, провоцировать на драку".
"Самое интересное началось ближе к отпуску, за 3 дня муж пытается созваниваться с хозяевами, номера толком никто не берет, удалось найти контакты хозяина Виталия только через Сбербанк онлайн, он прислал номер некой Татьяны, которая подтвердила, что все в силе и нас ждут. Когда мы приехали на место, нас никто не встречал, хозяев найти нам не удалось", - рассказала туристка.