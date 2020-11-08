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Самые необычные места в России, о которых не напишут в путеводителях 

Мира Маркина 13 часов назад
Самые необычные места России, о которых вы не знали
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что некоторые страны постепенно открывают границы с Россией, многие российские туристы все равно предпочитают в этом году отдыхать в родной стране. Для тех, кто также планирует провести отпуск на родине, "Рамблер" выбрал несколько живописных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

Плато Путорана

Один из крупнейших горных массивов России расположен в Красноярском крае. Высота его главной горы Камня составляет 1 701 метр. Кроме того, здесь расположен памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — Путоранский заповедник. Дикие северные олени, глубоки каньоны и впечатляющие водопады — это лишь то немногое, что открывается взору туристов, посетивших плато Путорана. Однако добраться сюда можно лишь по воде или по воздуху, пока вода еще не скована льдом. Чаще всего путешественники плывут из Красноярска по реке Енисей в Дудинку, а оттуда на вертолете поднимаются на плато.

Астраханский заповедник

В дельте Волги, где река впадает в Каспийское море, находится поражающий воображение заповедник, усеянный цветами лотоса и узкими деревянными мостиками. Отправившись на экскурсию на лодке, вы наверняка повстречаете сапсанов, лебедей, пеликанов и других редких птиц в их естественной среде обитания. Добраться до заповедника можно напрямую из Астрахани, — он находится в 100 километрах от города.

Кунгурская пещера

Жители Урала знают об этой достопримечательности, а вот для россиян из других регионов это место становится настоящим открытием. В пещере насчитывается 58 гротов и 70 подземных озер, крупнейшее из которых достигает глубины в 5 метров. Из Перми до Кунгурской пещеры ходят экскурсионные автобусы и электрички до города Кунгура. Сама же пещера располагается в деревне Филипповка.
Видео дня. Древний город инков снова ожил
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Отдых в России , ЮНЕСКО
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