"Отправить туда зараженных": в Сочи появится остров

Детали проекта раскрыты на сайте "Союза развития туризма в РФ". Оказалось, что власти планируют возвести пятизвездочный тридцатиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров с развитой инфраструктурой. Высота комплекса составит около 100 метров.