"Отправить туда зараженных": в Сочи появится остров

"Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 м от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8 тыс. кв. м", — приводят СМИ слова Кривоносова.
"Предполагаемая площадь застройки составляет не менее 1200 квадратных метров. Подключение водоснабжения, канализации, электрификации проектируется с береговой линии, с размещением коммуникаций в эстакаде, в соответствии с техническими условиями", — говорится на сайте.
"Класс! Наконец что-то новое, а не бесконечные совковые пансионаты "Березка"";
"Может отправить туда всех зараженных ковидников. Вот тебе и обсерватор!...";
"У нас инфраструктура в городе, на обычной земле то хромает, чего уж говорить об искусственном острове. Еще провалится...", — комментируют ситуацию россияне.