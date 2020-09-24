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"Может отправить туда зараженных": в Сочи планируют построить остров

Диана Товсепова
2 часа назад
В этом году особое внимание и властей, и граждан привлекают российские курорты. Один из самых востребованных — Сочи. Администрация города, как выяснил "Рамблер", подготовила проект, который удивил всех.
"Отправить туда зараженных": в Сочи появится остров
Фото: Srtrf.ruSrtrf.ru
Так, в акватории Черного моря планируется возвести насыпной остров с туристической инфраструктурой. Проект "Остров Сочи" уже обсудил глава города Алексей Копайгородский с заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергеем Кривоносовым.
"Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 м от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8 тыс. кв. м", — приводят СМИ слова Кривоносова.
Srtrf.ru
Детали проекта раскрыты на сайте "Союза развития туризма в РФ". Оказалось, что власти планируют возвести пятизвездочный тридцатиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров с развитой инфраструктурой. Высота комплекса составит около 100 метров.
"Предполагаемая площадь застройки составляет не менее 1200 квадратных метров. Подключение водоснабжения, канализации, электрификации проектируется с береговой линии, с размещением коммуникаций в эстакаде, в соответствии с техническими условиями", — говорится на сайте.
Srtrf.ru
Громкую новость прокомментировали пользователи Сети. Многие оказались воодушевлены такой идеей властей, однако некоторые высмеяли "остров":
"Класс! Наконец что-то новое, а не бесконечные совковые пансионаты "Березка"";
"Может отправить туда всех зараженных ковидников. Вот тебе и обсерватор!...";
"У нас инфраструктура в городе, на обычной земле то хромает, чего уж говорить об искусственном острове. Еще провалится...", — комментируют ситуацию россияне.
Отдых в России,Алексей Копайгородский,Сергей Кривоносов,Госдума,Сочи,
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