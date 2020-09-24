Зачем русские занимаются глэмпингом на Алтае 

Отдых по системе "Все включено", закрытые гостиничные бассейны и ломящиеся от разнообразия шведские столы давно стали для туристов банальностью. Многие россияне, как выяснил "Рамблер", ищут гораздо более "взрослые" виды отдыха.

Так, в Сети все чаще появляются восторженные рассказы о глэмпинге — "гламурном кэмпинге" — уединенном отдыхе на природе, но с "отельным" обслуживанием. Особенную популярность глэмпинг приобрел в последний год, потому как в эпоху пандемии жители городов стремятся отдыхать на родных просторах и держаться подальше от больших скоплений людей.

При этом глэмпинг успел заработать популярность среди русских туристов, которые сейчас просто не хотят отправляться на забитые черноморские пляжи или возлежать две недели у бассейна турецкого отеля.

В России формат глэмпинга еще в 2018 году впервые запустил некоммерческий фонд MAMONT. Создатели стремились показать первозданность русской природы и открыть людям отдаленные маршруты нетронутые толпами туристов. В 2020 году такой формат путешествий стал особенно популярным.

Mamont Camp

Так например, в одном из самых таинственных и мистических мест на земле, на берегу реки Коксы на Алтае были построены сферические шатры. Туристы особенно оценили то, что посреди дикой природы Алтая вдруг появился островок комфорта.

Недавно в такое путешествие под эгидой MAMONT СAMP 2020 отправились русские актеры, блогеры и музыканты, которые предпочли открытым заграничным курортам родные просторы.

Вдали от городов и без привычной связи с внешним миром они преодолевали сложные маршруты на квадроциклах, рыбачили на дикого хариуса в водах горных рек и ночевали под звездным небом.

Mamont Camp

Интересно, что вечером команда собиралась на ужин у костра, но местные блюда готовили им шефы лучших московских ресторанов.

Конечно, в нынешних условиях особенно ценно ненадолго оторваться от жизни мегаполиса, не попадая в забитые изъезженные туристические локации. Даже если границы будут закрыты в 2021 году, русские туристы смогут заниматься глэмпингом и вдоволь наслаждаться величественностью заснеженных вершин Алтайских гор (MAMONT CAMP поведет по звездному маршруту всех, кто решится на новый вид отдыха).