Российские туристы пожаловались на отдых в Крыму
. По их словам, на курортах слишком завышены цены, плохой сервис, и никто не соблюдает меры безопасности, несмотря на пандемию коронавируса. "Рамблер" делится историями россиян.
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, одна из туристок рассказала, что ездит с семьей в Крым с 2013 года, но в этот раз отдых на полуострове ее разочаровал. По ее словам, курорты не были готовы принимать людей во время пандемии.
"То, что творилось в сезон 2020 года, - это просто уму не постижимо.[...] Прогулочные катера, которые отходят с набережной Ялты, были забиты пассажирами под завязку. Люди сидели на всех местах плечом к друг друга И БЕЗ МАСОК! Катер вместил 150 человек", - поделилась россиянка.
Она добавила, что защитные средства никто не носил и в магазинах, а еще на пляжах в Евпатории:
"Ни одного человека в маске! Ни одного! Хотя весит объявление, что вход только в масках. [...] Расстояния нет между людьми вообще! Крым был не готов к приему такого количества людей. Это просто жесть".
Кроме того, женщину возмутили высокие цены:
"Цены в кафе как будто это царский ужин!!! Два простых блюда и 150г вина - не менее 2 500 на человека! Сервис 0! Как всегда!"
Другой россиянин, вернувшийся с отдыха в Судаке, тоже остался недоволен ценами на развлечения и сервисом.
"Местное население как всегда водится очень ленивое для курортных мест. У вас что не кому зарабатывать деньги? [...] Прокат гидроцикла - 1000 рублей, 5 минут....Вы что с дуба рухнули? Таких цен нет нигде, даже за бугром. Вот вам РОССИЙСКИЙ менталитет, при этом ответ на мои возмущения: вы же сюда приехали деньги тратить, вот и тратьте".