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Испанского журналиста удивило «бесконечное» путешествие по России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Испанского журналиста удивила «бесконечная» Россия
Фото: depositphotos
Корреспондент испанского издания El País Хавьер Аргельо отправился в путешествие по Транссибирской магистрали. Мужчина преодолел восемь тысяч километров на «Транссибирском экспрессе».
Журналист ехал в специальном поезде класса люкс, который ждет пока пассажир изучит местность. Позже Аргельо сообщил, что Сибирь — одно из немногих мест, где сохранился «колорит неизведанных территорий».

«Путешественники оказываются в тех времена, когда русские цари и китайские императоры, как могли, защищались от устрашающих набегов монгольских татар».

Первую остановку поезд совершил в Екатеринбурге, где большевики расстреляли царскую семью во время революции. Затем журналист посетил Новосибирск, Красноярск и Иркутск.
Все это время путешественник размышлял о бесконечности русских просторов. Испанец увидел реку Енисей, озеро Байкал и множество бескрайних лесов. А потом оказался в «регионе (Улан-Удэ), который лучше всего сохранил шаманские традиции, распространенные в Сибири до завоевания русскими». Аргельо даже удалось посетить поселок старообрядцев.
В конце путешествия испанец останавливается в столице Монголии, а конечная точка пути — Пекин. Стоит ли говорить, что впечатления от поездки останутся с испанцем на всю жизнь?
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как не превратить путешествие на машине в ад.
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