Черноморское побережье РФ в этом году приняло большинство россиян, желающих все же увидеть море. Толпы туристов на курортах Краснодарского края и Крыма в начале сильно пугали местных — некоторые даже просили отдыхающих не приезжать, дабы "не привозить заразу".

Однако такие просьбы мало кого остановили, и пляжи быстро заполнились гражданами со всех уголков страны. Кое-где, как говорят, надо был занимать "стоячие места".

Хотелось бы, конечно, чтобы на статистике по коронавирусу это никак не отразилось. Однако, как выяснил "Рамблер", в последние дни новости от оперштаба неутешительные. Так, за двое суток в Сочи умерли пять человек с коронавирусом.

Оперштаб Краснодарского края рассказал о смерти в Сочи пятерых пациентов с коронавирусом, возрастом от 50 лет. При этом за все время во всем Крае было зарегистрировано 246 смертей от ковида.

В Сети такой исход событий ожидали, но многие местные жители курортов и туристов всерьез начали паниковать.

"Слишком много смертей. И это при созданной вакцине и лекарстве от короны…"

"Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера…"

"Скоро снова сядем по домам. Под моим окном скорая гудит каждые две минуты. Представляю, сколько у них вызовов, если за два дня в маленьком Сочи пять смертей только от ковида…"

"Ну что, наконец все належались, напотелись на пляже по шесть человек на квадратный метр. Результат ожидаемый"