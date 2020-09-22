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«Мы накануне грандиозного шухера»: статистика по ковиду в Сочи напугала всех 

Диана Товсепова 39 минут назад
Черноморское побережье РФ в этом году приняло большинство россиян, желающих все же увидеть море. Толпы туристов на курортах Краснодарского края и Крыма в начале сильно пугали местных — некоторые даже просили отдыхающих не приезжать, дабы "не привозить заразу".
На любимом курорте россиян начался голод
Однако такие просьбы мало кого остановили, и пляжи быстро заполнились гражданами со всех уголков страны. Кое-где, как говорят, надо был занимать "стоячие места".
Хотелось бы, конечно, чтобы на статистике по коронавирусу это никак не отразилось. Однако, как выяснил "Рамблер", в последние дни новости от оперштаба неутешительные. Так, за двое суток в Сочи умерли пять человек с коронавирусом.
Оперштаб Краснодарского края рассказал о смерти в Сочи пятерых пациентов с коронавирусом, возрастом от 50 лет. При этом за все время во всем Крае было зарегистрировано 246 смертей от ковида.
В Сети такой исход событий ожидали, но многие местные жители курортов и туристов всерьез начали паниковать.

"Слишком много смертей. И это при созданной вакцине и лекарстве от короны…"

"Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера…"

"Скоро снова сядем по домам. Под моим окном скорая гудит каждые две минуты. Представляю, сколько у них вызовов, если за два дня в маленьком Сочи пять смертей только от ковида…"

"Ну что, наконец все належались, напотелись на пляже по шесть человек на квадратный метр. Результат ожидаемый"

"Щас сезон закончат, все деньги выкачают и закроют опять. С такой статистикой и сезонными болезнями светлого будущего ждать не приходится", — комментируют россияне в Сети.

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