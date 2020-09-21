Где находятся смертельно опасные озера России 

Деревня Лопухинки находится всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга и в 30 километрах от Петергофа. Ленинградская область, вроде бы, ничего достопримечательного, если бы не одно «но»: рядом с деревней находятся радиоактивные радоновые источники — природный памятник областного значения. Здесь, на дне известнякового каньона в царские времена верховья реки Рудицы перегородили плотинами, после чего образовались озера шириной около 50 метров. Длина верхнего озера составляет 200 метров, длина нижнего — 500 метров.

Во всем виноват радон

Свое название Лопухинские озера получили по названию деревни Лопухинки, а та, в свою очередь, по названию владельцев имения Лопухиных. О лечебной силе местной воды было известно издавна. В XIX веке в деревне был построен санаторий для ветеранов флота, которых здесь лечили от болезней суставов. Известно, что лечебницу открывали известный в те времена хирург Николай Иванович Пирогов и путешественник, военный комендант Кронштадта Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, который и был инициатором постройки.

Уже тогда медики знали о полезных свойствах радоновых ванн — считалось, они благотворно влияют на суставы, нормализуют работу щитовидной железы, помогают при астме, при невралгии. Радоновая вода успокаивает пациентов, утоляет боль и способствует крепкому сну — этот эффект возникает из-за воздействия радиации на мозг человека, при котором образовываются особые пептиды, сходные с опиатами. Причина эффекта — летучий радиоактивный газ радон, который поступает в воду из-под земли. Именно радон дает около трети природного радиоактивного фона планеты. У радоновых источников радиоактивность воды может достигать 7,5 килобеккерелей на литр воды — это 0,2027 микрокюри. А высокие концентрации радона опасны для человека и вызывают онкологию. Именно поэтому лечение радоновой водой следует проводить под наблюдением специалистов.

От процветания — к упадку

Вскоре владелец имения Павел Христианович Геринг построил в Лопухинках лечебницу для высокопоставленных особ. Дело в том, что радоновым ваннам стали приписывать эффект омоложения, а кто же из знати не хотел бы продлить молодость? Дворяне и купцы забыли про лечебницы Европы и ездили в Лопухинки: в летний сезон здесь бывало до 500 гостей, пришлось построить улицу из отдельных домиков и пустить дилижанс до Санкт-Петербурга, который ходил дважды в неделю, а на плотине — построить санитарную станцию, которая до 1887 года следила за чистотой воды.

Лечение радиацией было замысловатым — пациент должен был пить воду (не менее 20 стаканов за курс) принимать ванны и пройти процедуры заворачивания в мокрые простыни. Удивительно, но курорт пришел в упадок так же быстро, как появился. После кончины Павла Гернига водолечебница была заброшена. Сейчас на территории России находится 14 месторождений радоновых вод, однако радиоактивных озер нет. Радон быстро улетучивается, поэтому воду забирают прямо из источников и направляют в лечебницы.

Радиоактивные озера на Урале

Зато есть множество других не столь полезных радиоактивных озер. Например, озеро Карачай на Урале, которое вплоть до 2015 года было смертельно опасным из-за радиации. В СССР с 1951 года озеро площадью в 2,5 кв. км производственное объединение «Маяк» стало использовать для хранения радиоактивных отходов, содержащих цезий-137 и стронций-90. До этого момента Карачай был обычным, часто пересыхающим озером.

Уже в конце 1960-х годов было понятно, что с озером надо что-то делать: вода в засушливые годы пересыхала, ветер поднимал в воздух тучи радиоактивной пыли. Заражению подвергались и водоносные горизонты под озером. В конце концов, озеро накопило не менее 120 000 000 кюри b-активных нуклидов, из которых 40% оставлял стронций-90, а 60% — цезий-137. Работы по консервации озера начались еще в 1971 году, однако окончательно озеро погребли под скальными обломками и бетонными блоками только в 2015 году — на это было потрачено около 17 миллиардов рублей. Независимые специалисты считают, что воды озера до сих пор опасны: они могут найти выход из бетонно-каменной ловушки.

Карачай — не единственное радиоактивное озеро в Челябинской области. По сообщению пресс-службы областного Министерства по радиационной и экологической безопасности, 83 озера подверглись радиационному загрязнению в результате аварии на ПО «Маяк» в 1957 году. Тогда в атмосферу было выброшено 20 000 000 кюри радиационного излучения. В 2009 году Министерство сообщило, что рыбу из 12 озер области нельзя употреблять в пищу, так как ее радиоактивность превышает норму. Два озера — Малый и Большой Игиш не пригодны для ведения хоздеятельности. Сейчас на их месте находится «Восточно-Уральский радиоактивный заповедник» площадью больше 16 000 гектаров с центром в закрытом городе Озерске. Все подъезды к озерам перегорожены, а желающим посетить их берега грозит штраф и доза радиации. Очевидно, что озера с несъедобной рыбой тоже находятся на территории заповедника.

Ядерные озера

Есть в России и озера, которые были созданы с помощью ядерных взрывов. Например, в Пермском крае в результате осуществления проекта «Тайга» возникло озеро Ядерное. По сути, это соединенные воронки от трех атомных взрывов. В начале 1970 годов в правительстве СССР возникло намерение развернуть реку Печору в мелеющий Каспий. Для этого было запланировано сделать 250 атомных взрывов, которыми планировали создать канал, соединяющий Печору с рекой Камой. Однако вмешались европейские страны, на территорию которых стали попадать радиоактивные осадки от взрывов, и эксперимент пришлось свернуть.

Ядерное озеро представляет собой овал 700 метров в длину и 400 — в ширину, глубиной 10–15 метров. Сейчас радиационный фон на берегах достигает 80 микрорентген в час, что не намного превышает нормы. Однако на восточном берегу есть несколько участков, которые сильно «фонят» (В. Семяшкина «Ядерный котлован»). Активность радионуклидов цезия 137 составляет до 27 микрокюри на кв. метр, а кобальта — 60 — 8 микрокюри. Еще одно озеро — Чаган, образованное ядерным взрывом в 1965 году, находится на полигоне под городом Семипалатинском в Казахстане. Местные жители до сих пор не ходят на его берега и опасаются покупать крупную рыбу на рынках, считая, что она может быть заражена.