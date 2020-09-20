Как провести два дня в Казани 

Казань входит в рейтинг лучших городов России, по мнению туристов. Все, кто туда приезжают, говорят, что вернутся снова. "Рамблер" рассказывает, что делать в городе два дня.

День 1

Рамблер

Первый день поездки стоит провести, гуляя по городу и пробуя национальную кухню Татарстана. В историческом центре Казани расположен Кремль и знаменитая мечеть «Кул-Шариф». Там же — Национальная художественная галерея "Хазинэ" с самой большой коллекцией картин импрессиониста Николая Фешина

Кроме этого, можно погулять по улице Баумана, где находится колокольная, пройтись по набережной и посмотреть на монументальный Дворец Земледельцев.

Еще в центре Казани, на Кремлевской улице, есть интересный по своей архитектуре Дом Ушковой. Раньше там была Национальная библиотека. Здание построил Карл Мюфке, обращаясь к различным стилям, в том числе китайскому шинуазри.

Рамблер

Сейчас Национальная библиотека Татарстана переехала в обновленное здание НКЦ "Казань". Она откроется к концу года, но уже сейчас можно сходить туда на бесплатную экскурсию. После масштабной реконструкции внутри появилась впечатляющая инсталляция с движущимися буквами на потолке и современные интерьеры с панорамными окнами. А с террасы библиотеки открывается отличный вид на город и реку Казанку.

Пресс-служба Министерства культуры России

Казань любят не только за красоту, но и за вкусную национальную кухню: эчпочмак, кастыбый, элеш, чак-чак. Местные советуют туристам сходить в аутентичную «Татарскую Усадьбу».

День 2

РИА Новости

На второй день можно отправиться в остров-град Свияжск, который находится в 30 километрах от Казани. Там живут всего около 250 человек. Свияжск основал Иван Грозный как мощную крепость, которую построили за четыре недели.

Помимо красивой природы, туда стоит ехать, чтобы посмотреть на архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря. В 2017 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Свияжске стоит также сходить в Музей археологического дерева. Он построен на месте раскопок, в результате которых были обнаружены деревянные постройки 16-17 веков.