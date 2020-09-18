Казань: цифровые технологии и многофункциональность

В Республике Татарстан на протяжении полутора лет реализуют национальный проект «Культура». За прошлый год в регионе построили и отремонтировали более 70 объектов, открыли 3 модельные библиотеки, 5 виртуальных концертных залов и 6 кинозалов. «Рамблер» рассказывает, что изменилось в Казани.

Дополненная реальность в музеях

Рамблер

В рамках нацпроекта была создана цифровая платформа Artefact. Это интерактивный гид по музеям с технологией дополненной реальности. Приложение работает по такому принципу: нужно навести камеру телефона на картину, и на экране появятся так называемые «точки интереса», благодаря которым можно узнать факты об экспонате. Можно увидеть произведение в эскизах или, например, до реставрации, послушать аудиогид и почитать тематические материалы.

Artefact используют в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани. Там представлена самая большая коллекция работ импрессиониста Николая Фешина . Например, с помощью приложения можно детально разобрать его картины «Катенька» и «Варя Адоратская».

«Любой музей, у которого есть какой-либо артефакт, может присоединиться к проекту», — рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Многофункциональные культурные центры

«Сайдаш» — один из примеров многофункциональный культурных центров, которые модернизировали в Казани в ходе реализации нацпроекта. В КЦ площадью 7200 квадратных метров есть коворкинг, кафе, библиотека и множество залов для творческой деятельности: концертный, вдохновленный московским «Зарядьем», камерный, выставочный, многофункциональный, сделанный в стиле супрематизм, и танцевальные. Еще в «Сайдаше» есть студия звукозаписи и открытые площадки для мероприятий.

«Ремонт школ искусств идет, педагогов мы обучаем, инструменты ставим. Осталось только дело за малым, чтобы детям хотелось сюда приходит и связывать себя с творчеством, с культурой», — рассказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Новые музыкальные инструменты

Пресс-служба Министерства культуры России

Еще одно направление работы в рамках национального проекта «Культура» — закупка музыкальных инструментов в школы искусств. В этом году в Казани полностью оснастили детский симфоджаз-оркестр, который функционирует на базе детской музыкальной школы № 16 имени Лундстрема. Молодым музыкантам приобрели инструменты более чем на 7,5 миллионов рублей: пианино, гитары, синтезаторы, виолончели, саксофоны.

Новые инструменты закупили и для учеников детской школы искусств в Зеленодольске, где сейчас в рамках нацпроекта завершается капитальный ремонт. Здание было построено в 92 году, и это первая масштабная реконструкция объекта культуры.