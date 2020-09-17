В профессиональной группе Travel Presidium на Фейсбуке развернулась дискуссия на тему качества отдыха в Крыму. Один из участников поделился отзывом знакомых, побывавших там минувшим летом и оставшихся недовольными и уровнем услуг, и ценами.

«Двадцать лет там не были и ещё двадцать лет туда не поедем. За это время сервис ничуть не изменился. Как был на уровне «совка», так и остался. Но тогда хоть цены на всё были дешевые, а сейчас они дороже, чем в Москве. За что не понятно!? Следующим летом лучше снова вернемся в Турцию!»,

— так они описали свои впечатления.

Инициатор дискуссии попросил коллег поделится их мнением об отдыхе в Крыму и рассказать, что понравилось и не понравилось клиентам, а также, к чему стоит быть готовым, чтобы получить положительные впечатления. Мнения аудитории, ожидаемо разделились.

Некоторые участники группы согласились с ощущениями туристов.

Если ехать хорошо, то это очень дорого по цене Мальдив, а если ехать по цене стандартной пятерки в Турции, то попадаешь туда откуда хочется сбежать,

— пишет одна из участниц.

Если вы любите своих туристов, отправляйте в Крым либо в частные хорошенькие чистые гостиницы, либо в совсем хорошие, типа Мрии, а ещё лучше в Турцию, в хорошую пятерку,

— считает другая.

Сервис постсоветский, цены космические, однозначно отдых на любителя с утонченным вкусом. Забавно, что все, кто за Крым, акцент делают на природе или дорогих отелях. В таком случае, можно в любое место России поехать, воздухом подышать,

— делает вывод третья.

Подобных ответов было немало, но большая часть публики поделилась противоположными эмоциями. «Моим туристам, каждое лето живущим в Европе, неожиданно понравилось. Да, были вопросы к цене отелей и сервису, но в целом не пожалели, и чистота, кстати, поразила».

«Я в восторге от места, где нахожусь, это даже не 4*, а выше. Всё дорого и богато. Питание шикарное, не столовкинское». «Туристы остались довольны и в июле, и августе, и в сентябре, хотя отдыхали раньше в Турции и в очень хороших премиальниках». «Моя сестра отдыхает за это лето в Крыму уже второй раз. Довольны всем». «Мой внук сейчас отдыхает в Крыму и в восторге. Надо правильно выбрать отель и оператора», — таков был тон многочисленных откликов.

Не обошлось и без философского подхода. «Если друзья ехали в Крым, чтобы получить турецкий сервис в турецком отеле и турецкое „всё включено“, то они ошиблись — этого там нет, не было и, на мой взгляд, совершенно не нужно. Крым прекрасен не сервисом — в Крым едут за морем и путешествиями», — считает один из участников обсуждения. «Крым — это не отели, а прекрасное место с великолепной природой, особенной энергетикой и уникальным воздухом, особенно на ЮБК», — подчёркивает другая. «Кто что видит, то и находит», — констатирует третий пользователь, как бы резюмируя дискуссию.