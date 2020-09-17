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Министр культуры России посетила Татарстан 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Министр культуры России посетила Татарстан
Фото: Пресс-служба Министерства культуры России
Министр культуры России Ольга Любимова во вторник, 15 сентября, посетила Республику Татарстан. Во время встречи с журналистами в Казани глава ведомства рассказала о реализации национального проекта «Культура».
По словам Ольги Любимовой, сейчас в республике проводятся масштабные работы. В Татарстане строят дома культуры, ремонтируют музеи, библиотеки и образовательные комплексы.

«Не скрою, у национального проекта изначально было много критики. Что за ДК, автоклубы? Вы что с ума сошли? Где дворцы? […] Задача национального проекта «Культура» — обратить внимание на поселения с численностью до двух тысяч человек, построить те самые небольшие ДК или отреставрировать. Я уже не говорю про отдельную строчку, связанную с киноклубами, кинозалами».

Министр культуры отметила, что в регионах, действительно, есть такая потребность.

«Людям очень нужны эти ДК. Это не то, чтобы мы бегали и заставляли: возьмите этот проект, сделайте то, что не будет востребовано в вашем регионе. […] Самое главное и самое тяжелое, когда мы говорим об объектах культуры, — это будущее. Вышли строители: там будет амбарный замок, или 15 кружков, много концертов».

Ольга Любимова рассказала также о влиянии пандемии на реализацию проекта. Единственный показатель, на котором негативно сказалась эпидемиологическая обстановка, — посещаемость культурных учреждений.

«Наша задача — сделать все, чтобы театры, музеи и другие учреждения культуры были открыты, конечно, исходя из обстановки в каждом конкретном регионе».

В рамках нацпроекта «Культура» к 2024 году в России запланировано построить и капитально отремонтировать 526 сельских культурно-досуговых объектов, модернизировать 1200 кинозалов, закупить новые музыкальные инструменты в 1800 детских школ искусств, а также повысить квалификацию 200 тысяч сотрудников сферы культуры и переоснастить 660 муниципальных библиотек.
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Отдых в России , Ольга Любимова
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