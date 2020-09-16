Названы причины отсутствия туристов в городах РФ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел исследование, в рамках которого были выявлены проблемы, мешающие малым городам России стать туристическими центрами. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, большинство респондентов (почти 50 процентов) посчитали главными проблемами общую непривлекательность малых городов и устаревший сервис в общественных заведениях. Они описали его как «советский». В ТОП-3 причин также оказалось плохое качество российских дорог.

Некоторые из опрошенных туристов (почти 9 процентов) обратили внимание на развлекательную составляющую и в числе проблем назвали отсутствие интересных мероприятий и фестивалей. Также, по мнению респондентов, развитию городов в сфере туризма препятствуют маленькое количество достопримечательностей и отсутствие качественной транспортной сети и современной техники.

Ранее, в июле 2020 года, в рамках другого исследования были определены самые вежливые города России. В тройке лидеров оказались Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. В список также вошли Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Москва разместилась на 17 месте.