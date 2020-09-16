«Землю крестьянам!»: в Сочи народ воюет с санаторием 

На то, что в Сочи надо за все платить, жалуются многие российские туристы и местные жители курорта. Так, отдыхающих просят заплатить за навесы на пляже или просто за то, чтобы получить доступ к морю.
Как выяснил "Рамблер", закрытие доступа к сочинскому пляжу "Южное взморье" привело к целому противостоянию. Жители жаловались на руководство санатория, что привело к проверкам Росприроднадзора.
Выяснилось, что территория пляжа ОАО "Санаторий "Южное взморье" огорожена металлическим забором, что прямо нарушает требования водного законодательства в части ограничения свободного доступа граждан к морю.
Так, закон гарантирует право россиян на доступ к водному объекту, но руководители санатория это требование долгое время игнорировали.
Росприроднадзор в переписке с гражданами выяснил, что в 2014 году администрация Сочи установила сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) для беспрепятственного прохода людей на набережную.
Руководство санатория уже пообещало "исправиться" и не препятствовать доступу граждан на пляж — теперь любой желающий в праве отдыхать на этой территории. В случает отказов гражданам порекомендовали вызывать полицию.
На новость о "победе" народа над санаторием отреагировали пользователи Сети, которые уже собираются проверить, открыт ли доступ к желанному пляжу:
Причем оказалось, что такая же ситуация наблюдается и на других пляжах:
"Ну так любой санаторий берите, на пляж не пускают, территория закрыта. А если хочешь искупаться на их территории, то заплати от 1000 до 2500 за человека. И купайся себе, сколько хочешь…".
Другие пользователи Сети объяснили, что на пляжах при санаториях гораздо комфортнее отдыхать, но если делать эти пляжи городскими, то таких условий больше не будет:
"Там гораздо комфортнее. Там же все для гостей сделано. И уход за пляжем другой и состояние оборудования. Как всё теперь будет, интересно.
Для всех подряд они не обязаны там всё делать.
"Путевки дорогие, не повезёт тем, кто заплатил и за комфортное нахождение на пляже. Там были только клиенты санатория и те, кто купил пропуск.
Теперь всё будет как на городском пляже.
Кстати, туалеты они не обязаны всем предоставлять.
Это только для санаторских! Куда ходить будут?
Ну, будут деньги брать за все. Там шезлонги другие, не те, что на обычном пляже…".
* Прим. ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
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