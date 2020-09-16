«Землю крестьянам!»: в Сочи народ воюет с санаторием 

На то, что в Сочи надо за все платить, жалуются многие российские туристы и местные жители курорта. Так, отдыхающих просят заплатить за навесы на пляже или просто за то, чтобы получить доступ к морю.

Как выяснил "Рамблер", закрытие доступа к сочинскому пляжу "Южное взморье" привело к целому противостоянию. Жители жаловались на руководство санатория, что привело к проверкам Росприроднадзора.

Соцсети

Выяснилось, что территория пляжа ОАО "Санаторий "Южное взморье" огорожена металлическим забором, что прямо нарушает требования водного законодательства в части ограничения свободного доступа граждан к морю.

Так, закон гарантирует право россиян на доступ к водному объекту, но руководители санатория это требование долгое время игнорировали.

Росприроднадзор в переписке с гражданами выяснил, что в 2014 году администрация Сочи установила сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) для беспрепятственного прохода людей на набережную.

Руководство санатория уже пообещало "исправиться" и не препятствовать доступу граждан на пляж — теперь любой желающий в праве отдыхать на этой территории. В случает отказов гражданам порекомендовали вызывать полицию.

На новость о "победе" народа над санаторием отреагировали пользователи Сети, которые уже собираются проверить, открыт ли доступ к желанному пляжу:

"Землю крестьянам!

Фабрики — рабочим!

Море — народу!".

Причем оказалось, что такая же ситуация наблюдается и на других пляжах:

"Ну так любой санаторий берите, на пляж не пускают, территория закрыта. А если хочешь искупаться на их территории, то заплати от 1000 до 2500 за человека. И купайся себе, сколько хочешь…".

Другие пользователи Сети объяснили, что на пляжах при санаториях гораздо комфортнее отдыхать, но если делать эти пляжи городскими, то таких условий больше не будет:

"Там гораздо комфортнее. Там же все для гостей сделано. И уход за пляжем другой и состояние оборудования. Как всё теперь будет, интересно.

Для всех подряд они не обязаны там всё делать.

За деньги, скорей всего"

"Путевки дорогие, не повезёт тем, кто заплатил и за комфортное нахождение на пляже. Там были только клиенты санатория и те, кто купил пропуск.

Теперь всё будет как на городском пляже.

Кстати, туалеты они не обязаны всем предоставлять.

Это только для санаторских! Куда ходить будут?

Оборудование — тоже.

Ну, будут деньги брать за все. Там шезлонги другие, не те, что на обычном пляже…".

* Прим. ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.