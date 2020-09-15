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«Одно быдло с пивными животами и полторашками»: пляж Крыма попал на видео 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В сообществе «Типичный Сочи» во "ВКонтакте" появилось видео переполненного туристами пляжа в Крыму.
На записи путешественники буквально стоят друг у друга на головах. Одни загорают на полотенцах, другие купаются в море, а третьи переодевают пляжную одежду.

«Взглянем на обстановку в Крыму», — подписали публикацию администраторы паблика.

Жители региона в комментариях высказали недовольство приезжающими.

«Одно быдло с пивными животами и полторашками. Сами себе такой Крым сделали. А раньше там можно было спокойно пообщаться с немцами или французами», — написал один пользователь. «Кошмар, вы мазохисты что ли?» — поинтересовался другой. «Как их там много», — удивилась третья подписчица. «Абсолютно то же самое в Адлере — плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях», — возмутился еще один читатель.

Дело в том, что пандемия коронавируса продолжает оставаться активной, но о социальной дистанции в Крыму, кажется, все забыли.
Ранее "Рамблер" сообщал о новой схеме обмана туристов в Крыму.
Комментарии 16
Отдых в России , Видео
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