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Отдохнувшие в Абхазии россияне пожаловались на заболевание на курорте 

Lenta.ru и ещё 2 16 часов назад
«Вы сами, отдыхающие, его сюда к нам и привозите»
Фото: Lenta.ru
Российские туристы, отдохнувшие в Абхазии, пожаловались на заражение ротавирусом на курорте. О новом заболевании они рассказали в блоге «Зоркий» на платформе «Яндекс. Дзен».
Как отметил автор блога, отправляясь на курорт со своей семьей, он знал, что прибывшие на отдых в Абхазию туристы часто заражаются ротавирусом. Он отметил, что прочувствовал это на личном опыте в 2016 году, поэтому сейчас решился на новую поездку, основательно все продумав.

«В столовых мы питались проверенных, завтракали в отеле, взяли с собой чайник и заваривали в номере пюрешки, кашки, вермишель. Купили на пляже "горячий кукуруз". "Скрутило" нас с сыном этой же ночью. Не буду описывать всю картину, ротавирус налицо»,

— написал турист.
Тогда, по словам мужчины, его жена отправилась в аптеку за лекарствами и попросила посоветовать препарат от ротавируса, после чего провизора «аж передернуло».

"Вы сами же, отдыхающие, его сюда к нам и привозите. А у нас его тут нет!" Жена дар речи потеряла»,

— продолжил россиянин.
В итоге, как пишет турист, его супруга купила ребенку лекарство, которое ему назначали раньше в поликлинике. «Странно как-то получается: в Абхазии ротавируса нет. Привозим мы его на море, чтобы здесь же им и переболеть. Это у нас вид досуга такой. И вот, странное дело, в России почему-то этот недуг нас не беспокоит», — резюмировал он.
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