Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдохнувшая на отечественном курорте россиянка описала его словами «ад и тюрьма» 

Lenta.ru и ещё 2 18 часов назад
Люди «падают со скал, тонут в бурных реках»
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая на одном из отечественных курортов, описала его словами «ад и тюрьма». Впечатлениями от жизни в «глубинке» на Кубани Марина Ершова поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила женщина, она отдыхала в поселке Мезмай в Краснодарском крае, «затесавшемся» в живописном месте с горами, водопадами, отвесными скалами и бурными реками. Поселок, добавила она, находится «далеко от цивилизации» — в 170 километрах от Краснодара.

«Мы решили остановиться здесь на ночь, разглядывали окрестности, где бы можно тыкнуться с палатками. Вокруг одни коровьи лепешки, сами коровы, много местных людей и туристов. Когда парковали машину в кустах, познакомились с дедушкой. Он живет здесь всю жизнь. Местной красоты не признает. (…) Его слова: "Красота Краснодарского края, отдаленная от цивилизации, хороша только для приезжих. Но жить здесь как в тюрьме или как в аду!"»,

— рассказала туристка.
По ее словам, свое выражение местный житель объяснил тем, что поселок «изолирован»: нет ни газа, ни воды, а дрова стоят «бешеных» денег. Магазины находятся «далеко», а ларьки с их «завышенными» ценами на продукты «рассчитаны для туристов».

«Самое главное, нет ничего, что бы помогло человеку выжить в опасный момент, может, приступ сердечный или адская зубная боль, — больниц нет»,

— процитировала туристка кубанского пенсионера.
По этой причине, отметила автор блога, на курорте «хромает безопасность»: люди «падают со скал, разбиваются в пропасти, тонут в бурных реках».

«Можно сказать, мы, туристы, сами виноваты — по собственной неосторожности расплачиваемся жизнью. Местные без медицины — сами себе врачи. Туристы без специальных служб — сами себе гиды»,

— подытожила россиянка, призвав других любителей активного отдыха быть «осторожнее» при планировании отпусков в местах без необходимой инфраструктуры.
Видео дня. Эффектные водоемы, в которые лучше не соваться
Последние новости
Путин отменил указ Медведева Путин отменил указ Медведева Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Навальный захотел вернуться в Россию Навальный захотел вернуться в Россию
Комментарии 4
Отдых в России , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
«Мусор по дорогам, джигиты с одаренными лицами»
«Мусор по дорогам, джигиты с одаренными лицами»
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
В России создали трезвое село
00:30
В России создали трезвое село
Отдых в России
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
06:45
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Новости путешествий
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
03:16
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение