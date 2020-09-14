«На 2 км пляжа 14 человек»: как отдыхают в Дагестане

Забитые пляжи курортов Краснодарского края и Крыма заставляют россиян искать новые маршруты для отдыха в пределах своей страны. Как выяснил "Рамблер", некоторые россияне выбирают для отдыха Дагестан.

Так, кавказская республика манит гостей своими горными пейзажами и пляжами, однако многие считают, что отдыхать там опасно.

Россияне, проверившие туристические способности Дагестана, рассказали о своем опыте в Сети. Главным плюсом назвали отсутствие толп туристов из других регионов:

"Отдыхаю в Дербенте. На 2 километра пляжа 14 человек насчитал. Из которых 3 рыбака. Между людьми по 100 метров расстояние…"

Однако свободно разгуливать в пляжной одежде по улицам не получится:

"За пляжем без трусов не походишь, и в трусах тоже, тут быстро объяснят, мягко, но очень понятно…".

При этом один из туристов рассказал, что проблем у отдыхающих возникнуть не должно:

"Нормально тут все, если вести себя адекватно. К туристам не цепляются, в т.ч. к женщинам. Везде все уважительно. Очень добрый и гостеприимный народ. На пляже туристы в купальниках, местные одетые, но это их обычаи…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов соблюдены.