"Это кошмар и зашквар. Особенно в районе Толстого мыса, где находится парк аттракционов, существовать невозможно. Со всех сторон попса, шансон, наркоманская музыка и громкоговорители с рекламой морских прогулок. Прогулки на пароходах — это вообще отдельная песня. Та же попса, назойливые аниматоры, грязь и разрушение".
"Вода в море грязная, там чего только не плавает".
"На 6 день купания вся наша семья в количестве 8 человек слегла с ротовирусом, начиная от взрослых и заканчивая самой маленькой. Болезнь не из приятных…Нигде море в Геленджике не пригодно для купания. Оказывается, на Толстом мысу очистные сливаются сразу в море, проходят по всей бухте и выходят на Тонком мысу. Запах септика вас не покидает на всем протяжении отдыха".
"Вода здесь — драгоценный дар, который подается 3 часа утром и 3 часа вечером, в остальное время — бутылки с набранной водой и старый добрый таз с ковшиком".