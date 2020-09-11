Российские туристы вернулись с семьями из Геленджика и поделились своими впечатлениями о курорте в интернете. По их словам, город не подходит для пляжного отдыха. Подробнее — в материале "Рамблера".

Как рассказала одна из туристок, отдыхать мешает шум со всех сторон:

"Это кошмар и зашквар. Особенно в районе Толстого мыса, где находится парк аттракционов, существовать невозможно. Со всех сторон попса, шансон, наркоманская музыка и громкоговорители с рекламой морских прогулок. Прогулки на пароходах — это вообще отдельная песня. Та же попса, назойливые аниматоры, грязь и разрушение".

Кроме того, россиянка пожаловалась, что на курорте невозможно купаться:

"Вода в море грязная, там чего только не плавает".

Другая туристка рассказала, что они подхватили в море инфекцию:

"На 6 день купания вся наша семья в количестве 8 человек слегла с ротовирусом, начиная от взрослых и заканчивая самой маленькой. Болезнь не из приятных…Нигде море в Геленджике не пригодно для купания. Оказывается, на Толстом мысу очистные сливаются сразу в море, проходят по всей бухте и выходят на Тонком мысу. Запах септика вас не покидает на всем протяжении отдыха".

Помимо этого, в Геленджике есть проблема с водой. Ей можно воспользоваться только в определенное время: