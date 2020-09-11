Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Грязь и разрушение»: россияне рассказали про отдых в Геленджике 

Анастасия Иванова 5 часов назад
«Назойливые аниматоры, грязь и разрушение»
Фото: depositphotos.com
Российские туристы вернулись с семьями из Геленджика и поделились своими впечатлениями о курорте в интернете. По их словам, город не подходит для пляжного отдыха. Подробнее — в материале "Рамблера".
Как рассказала одна из туристок, отдыхать мешает шум со всех сторон:

"Это кошмар и зашквар. Особенно в районе Толстого мыса, где находится парк аттракционов, существовать невозможно. Со всех сторон попса, шансон, наркоманская музыка и громкоговорители с рекламой морских прогулок. Прогулки на пароходах — это вообще отдельная песня. Та же попса, назойливые аниматоры, грязь и разрушение".

Кроме того, россиянка пожаловалась, что на курорте невозможно купаться:

"Вода в море грязная, там чего только не плавает".

Другая туристка рассказала, что они подхватили в море инфекцию:

"На 6 день купания вся наша семья в количестве 8 человек слегла с ротовирусом, начиная от взрослых и заканчивая самой маленькой. Болезнь не из приятных…Нигде море в Геленджике не пригодно для купания. Оказывается, на Толстом мысу очистные сливаются сразу в море, проходят по всей бухте и выходят на Тонком мысу. Запах септика вас не покидает на всем протяжении отдыха".

Помимо этого, в Геленджике есть проблема с водой. Ей можно воспользоваться только в определенное время:

"Вода здесь — драгоценный дар, который подается 3 часа утром и 3 часа вечером, в остальное время — бутылки с набранной водой и старый добрый таз с ковшиком".

Видео дня. Российских туристов ограничат в багаже
Комментарии 63
Отдых в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
Знойные россиянки покорили пляжи Черного моря
Знойные россиянки покорили пляжи Черного моря
«На море сложно поверить в ковид»
«На море сложно поверить в ковид»
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Российские туристы рванулись в Чегем
03:08
Российские туристы рванулись в Чегем
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение