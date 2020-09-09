В одном из популярных сообществ в Сети предположили, что половина россиян мечтает переехать из Сочи в Крым. Пользователи стали громко обсуждать эту тему. "Рамблер" разбирался, мечтают ли россияне жить на отечественных курортах.

Оказалось, что многие граждане считают, что это миф:

"Это миф, придуманный жителями Сочи и Крыма. Половина россиян мечтают жить в Швейцарии…".

Некоторые считают, что тратить деньги на переезд в Сочи не стоит:

"Если есть деньги— нафиг Сочи. А если нет денег, то и в Сочи ты никому не нужен…".

Есть те, кто объясняет, что в Сочи хорошо только отдыхать:

"Вроде курортная столица России, а условия жизни в городе как 20 лет назад.

В Сочи хорошо отдыхать, для отдыхающих здесь условий больше, чем для местных жителей, увы. И местных это тоже жутко раздражает. Потому что эти же продукты стоят в разы больше, чем, например, в Краснодаре.

Цены на одежду и все остальное так же. Идеальный вариант это иметь там квартиру, приезжать отдыхать и ехать обратно в цивилизацию))) Не знаю, честно, чего так все с ума сходят по Сочи…объективных причин нет, просто новый модный тренд — "Хочу жить у моря".

При этом пользователи уверены, что это просто мечты, а в реальности такая жизнь подойдет не многим:

"Половина россиян мечтает жить просто у моря, но у большинства это так и останется — просто мечтами, потому что морем сыт не будешь; есть другие желания и потребности, да и всегда можно взять отпуск и приехать по возможности…"

Многие пишут, что как постоянное место жительства курортные города не рассматривают, однако с удовольствием жили бы там в теплое время года:

"Постоянно жить не хочется, а вот с мая по октябрь в собственном доме — с удовольствием…"

"Жила бы с мая по октябрь. В остальное время все вымирает, да и скучно становится…".

*Прим ред. : орфография и пунктуация авторов соблюдены.