"Это миф, придуманный жителями Сочи и Крыма. Половина россиян мечтают жить в Швейцарии…".
"Если есть деньги— нафиг Сочи. А если нет денег, то и в Сочи ты никому не нужен…".
"Вроде курортная столица России, а условия жизни в городе как 20 лет назад.
В Сочи хорошо отдыхать, для отдыхающих здесь условий больше, чем для местных жителей, увы. И местных это тоже жутко раздражает. Потому что эти же продукты стоят в разы больше, чем, например, в Краснодаре.
Цены на одежду и все остальное так же. Идеальный вариант это иметь там квартиру, приезжать отдыхать и ехать обратно в цивилизацию))) Не знаю, честно, чего так все с ума сходят по Сочи…объективных причин нет, просто новый модный тренд — "Хочу жить у моря".
"Половина россиян мечтает жить просто у моря, но у большинства это так и останется — просто мечтами, потому что морем сыт не будешь; есть другие желания и потребности, да и всегда можно взять отпуск и приехать по возможности…"
"Постоянно жить не хочется, а вот с мая по октябрь в собственном доме — с удовольствием…"
"Жила бы с мая по октябрь. В остальное время все вымирает, да и скучно становится…".