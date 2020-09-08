Как разводят туристов на черноморских курортах 

Казалось бы, в этом году у черноморских курортов была уникальная возможность привлечь как можно больше российских туристов. Многие ведь поехали в Сочи или Крым только потому, что «все равно больше некуда» — а могли бы уехать с желанием снова вернуться. Не тут-то было.

Помимо вечных бед с сервисом, допотопным бытом и завышенными ценами, наивных отдыхающих в этом сезоне ждало обильное «разводилово». Причем к давно существующим схемам обмана прибавились новые. Anews собрал примеры из соцсетей и СМИ.

Дорога в никуда

Из новенького — продажа путевок в закрытые и несуществующие отели. Как правило, это делается на фейковых сайтах, где все как надо — фото и описание пансионата, выбор номеров, список услуг… Привыкшие к онлайн-бронированию курортники не подозревают подвоха и только на месте с ужасом выясняют, что приехали «в никуда».

Так, супруги-москвичи заплатили 50 тысяч за 10 дней в пансионате Ялты, который по факту существует, но был перепродан и теперь закрыт. «Ожидали все что угодно, но только не то, что он не работает уже столько лет», — рассказала пострадавшая москвичка телеканалу «Крым 24».

На удочку попались многие. «Туристы приходят каждый день, даже по несколько человек. С семьями, с детьми, которые приезжают и удивляются, что пансионат не работает, что их обманули», — подтвердил администратор ресторана по соседству.

В соцсетях тоже делятся подобными историями. Люди пишут, что в неработающие или несуществующие «пансионаты» зачастую можно дозвониться, и мошенники на том конце провода проконсультируют весьма профессионально.

Единственный способ обезопаситься — проверять, есть ли данный отель в списках действующих санаторно-курортных учреждений на официальных порталах.

Картина «не ждали»

Еще больше простора для аферистов — в частном секторе. Тем более что в этом сезоне из-за ажиотажного спроса курортники не сильно раздумывали над вариантами.

В частности, туристы становятся жертвами пересдачи жилья.

«Мошенники снимают квартиру на несколько дней. Дают объявление, где сдают его на длительный срок. Вы оплачиваете, заселяетесь, а через пару дней реальные хозяева квартиры вас выгоняют»,

— пишет одна путешественница про Сочи.

«В пяти минутах от моря»

Классика курортного обмана в этом сезоне пережила новый бум.

В соцсетях описывают самый популярный «развод» в Крыму: вы бронируете действительно неплохое жилье, которое вас устраивает, приезжаете, а хозяин при встрече сообщает вам о каком-нибудь внезапном ЧП и «впаривает» совсем не то, что вы себе представляли.

Так туристы оказываются в квартирах в 30-40 минутах от пляжа, на крутом холме, да еще и с какими-нибудь проблемами вроде шумных соседей или отключенной воды.

Или другой способ обмана, который хозяева, видимо, считают безобидной хитростью: «Пишут: "Квартира в пяти минутах от моря". Вы приезжаете, а им и не пахнет. На что вам скажут: "Мы имели в виду, что на машине 5 минут. Максимум 10!"» — рассказывает еще одна тревел-блогерша про Крым.

«Завиток примадонны»

Черноморское побережье — это еще и вино. Доверчивые отпускники уверены, что там не то, что в столичных магазинах, и грезят о дегустациях и небывало вкусном домашнем продукте.

Но во многих случаях дельцы просто скупают дрянное вино в оптовых точках, которое потом выдают за «домашнее», якобы собственного производства. Зачастую даже не переливают в другую тару, продают как есть из канистры, и народ покупает.

Также неплохо сбывают порошковое вино или вовсе крашеный спирт с сиропом, тогда как настоящее домашнее вино хорошего качества и вкуса, тем более на продажу — еще поискать.

Отдельная история — это экскурсии с распродажами во всякие винные погреба. Один путешественник забавно рассказывает, что видел в Абхазии:

«Я бы это мероприятие назвал по другому: "впаривание сахара, разбавленного в дешевом виноматериале". И вот статные дамы бальзаковского возраста с удовольствием пьют сладенькую водичку с небольшим градусом (чтобы разум помутился, но не совсем), сдобренную превосходным букетом ароматизаторов. К этому еще добавьте замысловатые названия этих напитков, типа "Завиток примадонны". Ну как тут устоять?»

«Разум, конечно, мутнеет, и вот уже взмыленные, но послушные мужья (им перепадет немного чачи) тащат в автобусы мешки с многолитровыми пластиковыми запасами "вкусняшки", которую взяли и себе, и Лильке, и Алке, и Катьке. Потому как, ведь не простят, что такого добра себе взяла, а им не привезла»,

— иронизирует блогер.

«Разводят» плавно — торопиться некуда

С впечатлениями о предприимчивости пляжных дельцов в Абхазии вернулся и обозреватель «АиФ».

«Отдыхающих на сухумских пляжах "разводят" плавно, на палящем солнце торопиться некуда. Спросишь, сколько стоит шезлонг, последует ласковый ответ — 150 рублей. Но как только человек уже основательно расположился на месте, к нему подойдут и потребуют доплатить еще сотню — за зонтик от солнца, каковой, оказывается, оплачивается отдельно. Спорить бесполезно»,

— пишет он.

В Гагре еще более хищные расценки — с туриста за шезлонг и зонтик могут потребовать и 500 рублей в сутки, причем сам вход на пляж окажется платным, рассказывает журналист.

В целом, по его словам, вся система «развода» такова, что расслабившийся отпускник кучу условий пропустит мимо ушей и потом будет только доплачивать и доплачивать.

Местные «бизнесмены» объясняют, что дерут три шкуры с отдыхающих, потому что в этом году курортный сезон сократился, а заработать нужно так, чтобы хватило до начала следующего сезона. Только вот, если границы откроют, много ли народу захочет повторить?