Туристы освобождают пляжи, отели снижают цены 

Нагляднее всего падение цен на отдых в Краснодарском крае можно проследить из Москвы, так как туристы покупают пакетные туры с перелетом. Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 5-11 сентября на курорты Кубани колеблются в диапазоне 20,4-25,4 тыс. рублей на двоих.

— Стабильны только минимальные цены на Геленджик и приморский кластер Сочи, а вот начальные цены на Анапу снизились, — комментирует аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) . — Такой тренд наблюдается с середины августа: он продиктован прежде всего плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми в связи с началом нового учебного года.

Не могут не оглядываться кубанские отельеры и на растущий турпоток в дешевую Абхазию, где популярные отели уже остановили продажи в связи с полной загрузкой. Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию тоже снижаются, здесь также играет свою роль отъезд части отдыхающих с детьми в связи с началом осени. Если самый дешевый тур в Турцию с заездом 22-28 августа на 7 ночей с системой «все включено» можно было купить за 31,6 тыс. руб. на двоих, то минимальная цена такого же тура 5-11 сентября уже около 28,5 тыс. руб.

Но! За эти деньги доступен отдых в отелях самой низкой категории. И этот уровень не совсем то, к чему привык турист. К тому же коронавирус за границей никто не отменял: есть риск загреметь из отеля прямо в местную больницу.

В турфирме «Сто дорог» нам рассказали, что не отмечают существенного снижения цен на отдых в отелях на побережьях Краснодарского края, так как первые две недели сентября обычно еще по-летнему жаркие, и отдыхающие стремятся продлить лето. Тем не менее гостиницы устраивают распродажи, которые могут длиться пару дней или всего несколько часов.

— Вообще, уже в сентябре можно найти отель с проживанием от 450 руб. в сутки, в Адлере например. Так что выбор есть на любой бюджет,

— добавили в турфирме.

Наши находки

Итак, мы выбрали самые популярные морские курорты Черного и Азовского морей Краснодарского края и изучили сайты бронирования отелей. Запросы: двое взрослых, 6 ночей, проживание с 7 по 13 сентября в отелях, гостевых домах и апартаментах на первой и второй линиях (на первой линии отели расположены ближе всего к морю). Номер — стандартный со всеми удобствами. Ниже — результаты нашего запроса.

Кабардинка

По сравнению с началом августа цены на отдых в поселке упали неплохо, особенно это заметно по гостевым домам. Например, если проживание в стандартном номере на двоих в сутки здесь в конце июля — начале августа стоило в среднем 1500, то сейчас можно уложиться в 1100 руб. Но это если говорить о средствах размещения на второй линии. На первой же 2-местный номер стоит в среднем 2000 руб. в сутки. Цены снизились примерно на 600-700 руб. Номер в отеле на первой линии в 200 метрах от центра стоит около 13 500 руб. за неделю. Цена упала на 20%.

Джубга, Туапсинский район

На самом популярном курорте Туапсинского района цены немного выше, чем в более спокойной и семейной Ольгинке. Номер в 3-звездочном отеле на первой линии стоит около 14 500 руб., снижение от стандартной цены — 15%. Такой же отель на второй линии — ближе к центру, дальше от моря — стоит уже на 600-800 руб. дороже. Но в этом сегменте цену снизили аж на 30-37%. За апартаменты — квартиру-лофт 24-32 кв. м — хотят 8-12 тыс. руб. за неделю вместо 11-15 тыс. руб. в начале августа.

Анапа

Здесь картина такая: цены на проживание снижают только отели, стоящие не на первой линии. Тем не менее даже среди них возможно найти проживание в среднем за 22-25 тыс. руб., причем в цену включен завтрак, бассейн и некоторые другие услуги. Отель 3* на второй линии стоит 15-16 тыс., что на 7-8% ниже, чем в начале августа. 4-звездочный отель на той же линии дороже примерно на 10 тыс. руб. дороже при тех же условиях.

Голубицкая, Темрюкский район

Отели на первой линии в 1,1 км от центра в начале сентября снизили цену по сравнению с августом на 10% и теперь просят за недельное проживание в среднем 6500 руб. Гостевые дома уровня отеля 3* на первой линии порезали ценник на 20% — до 8200 руб. Дом на этой же линии площадью 550 кв. м с двумя спальнями и гостиной обойдется примерно в 21 600 руб., что на 10% меньше первоначального запроса.

Архипо-Осиповка

Некоторые отели на первой линии в начале сентября сбросили цены почти в два раза по сравнению с августом. Например, мы нашли отель (правда, без указания звездности), проживание в котором оценивается в 6500 руб. вместо изначальных 12 тысяч. Между тем отель 3* на второй линии, в километре от центра, понизил цену не так сильно: процентов на 10 — до 12 тыс. руб. Примерно такие же цены на второй линии держат и гостевые дома.

Сочи

Проживание в отеле 3* на первой линии в четырех км от центра обойдется в среднем в 15 500 руб. Отельеры сбросили цену от первоначальной примерно на 12%. Отель той же классификации, но ближе к центру стоит примерно 25 700 руб., но здесь падение цен значительнее — в среднем на 35%. Гостевой дом на первой линии выльется в сумму около 16 000 руб. По сравнению с началом августа это на 12-13% дешевле. За апартаменты — квартиру-лофт 34 кв. м — на первой линии просят от 45 тыс., тогда как месяц назад они стоили около 70 тыс. руб. То есть цены упали примерно на 30%.

Ольгинка, Туапсинский район

Стандартный номер в отеле 3* на первой линии в 1,1 км от центра в среднем можно найти за 13 тыс. руб. Отельеры снизили цены примерно на 15-20%. Проживание в отеле такой же классификации на второй линии обойдется на 1000-1500 руб. дешевле. За проживание в гостевом доме просят всего 1000 руб. в сутки.

Как настроиться на отпуск трудоголику?

Евгения Кужильная, практикующий психолог-консультант:

— Трудоголик относится к отдыху как к напрасно потерянному времени. Эти мысли повышают чувство вины и тревоги. Это нормально — ощущать дискомфорт в начале отдыха. Обязательно задумайтесь, какую цену вы платите за свое неумение расслабляться. Доказано, что работа без отдыха приводит к профессиональному выгоранию, в результате чего снижается продуктивность. Найдите отрицательные стороны трудоголизма. Вы сможете насладиться отпуском, когда найдете ответ на вопрос: «Для чего я отдыхаю?» Причины могут быть банальные (провести время с сыном, увидеть море, отдохнуть от ранних подъемов), но нужно понять, что чувствуете именно ВЫ. Еще один момент: не требуйте от отпуска бесконечного счастья. Не ставьте перед собой рабочую задачу — отдохнуть по полной. Я советую в отпуске нарушать привычные правила: просыпаться позже, «забивать» на некоторые дела и осознанно какое-то время ничего не делать. Попробуйте просто поваляться на диване. Это поможет преодолеть тревогу, которая атакует, когда вы делаете что-то непривычное. И не ищите знаков в том, что пора на работу. Например, если экскурсия оказалась неинтересной, это вовсе не значит, что все пошло наперекосяк.

Кстати

В ближайшие дни в очень ограниченном режиме возобновятся авиарейсы из Москвы в несколько курортных стран. Самолеты в Грецию полетят с 7 сентября (в аэропорты Афины, Салоники, Ираклион), но в общей сложности на свой борт они смогут взять не более 500 пассажиров в неделю.

В Египет (Каир) можно будет улететь с 9 сентября, а в ОАЭ (Дубай) — с 11 сентября. Авиа-сообщение с Мальдивами (аэропорт Велана рядом со столицей Мале) также открыто, но пока не сообщается о дате первого рейса.

При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну.