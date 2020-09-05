Самый дорогой пляж в Крыму

В Василевой балке за Балаклавой находится, пожалуй, самый дорогой севастопольский пляж. Да, там чудесно, но стоит ли оно того, чтобы переплачивать?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Пляж Васили между Мраморной балкой и Балаклавской бухтой находится рядом с природным ландшафтным заказником «Караньский».

Уютное, защищенное скалами место, песочек вперемешку с мелкой галькой, - очень красиво. Но при входе в воду надо быть острожным: достаточно крупные камни, кое-где почти валуны, и очень скользко.

На пляже работают спасатели, есть кафе. Можно прокатиться на банане. Для детишек - только куличики на берегу, обустроенной площадки нет.

Добраться сюда можно по морю - 10 минут от причала в Балаклавской бухте за 100 руб. на человека. На машине - 10 - 15 минут от пляжа Мраморный. Бросив авто на неохраняемой парковке, 180 ступенек вниз по лестнице. Потом тем же путем обратно. Можно дойти от Мраморного пешком - полчаса бодрым шагом.