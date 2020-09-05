Самые популярные туристические направления в РФ

Самым популярным туристическим направлением в России с мая по август 2020 года стал Краснодарский край. 42 процента россиян предпочли провести в регионе свой отдых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Вторым по количеству проданных туристических путевок за данный период стал Крым. На него пришлось 23 процента всех туров. Третье место по популярности заняло Подмосковье (15 процентов), а четвертое — Карелия (семь процентов). В топ-5 также вошел Алтай, туда отправились пять процентов жителей России. Помимо этого, значительным спросом пользовались поездки на Байкал и в Санкт-Петербург: по три процента россиян выбрали данные направления.

Ранее сообщалось, что летний отдых на курортах Крыма во время пандемии коронавируса стал самым доступным среди регионов юга России. Согласно данным исследования портала санатории-россии.рф, в августе текущего года отпуск в крымских санаториях в среднем обошелся туристу в 3,4 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Также в числе наиболее выгодных мест оказались Ростовская область (3550 рублей в сутки), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).