Места силы в России: список энергетических точек

Таинственная Шамбола, попасть в которую могут только избранные, синий валун, исполняющий желания, загадочный остров, притягивающий энергию космоса, «стоянка» для НЛО… "Рамблер" расскажет о пяти местах силы в России, где можно набраться энергии, попросить об исполнении желаний, пощекотать себе нервы.

Остров Ольхон — место силы Иркутска

Шаманы и экстрасенсы называют Байкал Великим Собирателем, который, подобно магниту, притягивает к себе энергию из космоса и земли. Сакральным центром озера считается Ольхон — родина таинственных легенд, мест силы. Именно здесь расположена плита с «баргутскими» надписями в районе реки Банной, святилище в Кладово, а также двухвершинная Шаман-скала неподалеку от поселка Хужир.

Пропустить ее невозможно — издалека она напоминает майхабши (головной убор шаманов) или корону американских индейцев. Считается, что в сквозной пещере в скале обитает владыка острова — эжин Хан-Хатэ-бабай. По преданию, именно тут получил свой дар первый бурятский шаман. Скала всегда считалась священной — когда-то люди, подъезжая к этим местам, обвязывали лошадям копыта, чтобы не беспокоить божество понапрасну. Женщин, детей не подпускали на две версты — их психика не подготовлена для общения с духами.

До сих пор никто из бурят не решается проскакать верхом мимо мыса или подъехать близко на машине. «Виза» на скалу есть только у сильнейших колдунов планеты, которые съезжаются сюда каждый год на шаманский тайлаган.

Аркаим — место силы Челябинской области

Ученые предполагают, что этот странный объект на границе Кизильского и Брединского районов когда-то был прародиной древних ариев, давших начало индоиранской с иранской ветвью. Поэтому Аркаим считается одним из главных мест силы в России.

ru.wikipedia.org

Впрочем, едут сюда не ради археологических раскопок или исторических сведений. Считается, что рядом с Аркаимом заключена особая энергия и сила, которую можно увидеть своими глазами. Говорят, с Огненной сопки легко разглядеть белый столп энергии, уходящий к небу. В Аркаиме есть гора Любви, где обитают грачи. Сюда поднимаются, чтобы переосмыслить жизнь, найти гармонию с самим собой. В этих местах расположена знаменитая Шаманка или гора Прощения. Здесь частенько можно видеть людей, которые ходят по спирали вдоволь выложенных у вершины камней, задрав руки кверху. Говорят, таким образом они просят прощения, наполняясь энергией солнца. А если пройти босиком Шаманку от одного края к центру и обратно, то станешь здоровым и сильным.

Синий камень — энергетическое место Переславля-Залесского

Слава об этом удивительном валуне, как сильнейшем месте силы, на берегу Плещеева озера ходит уже более 2000 лет. Необычный синий камень на вершине горы почитали меряне, славяне-язычники водили вокруг него хороводы и жгли костры. Когда на Руси укрепилось православие, «идолище языческое» сбросили вниз.

ru.wikipedia.org

Однако это не остановило поклонников 12-тонного валуна: люди по-прежнему приходили к нему, надеясь исцелиться от болезней, душевных расстройств. Избавиться от камня власти пытались несколько столетий. В XVII веке его закопали в огромной яме, однако через несколько лет валун снова оказался на поверхности.

В XVIII столетии было решено использовать его под фундамент строящейся церкви на берегу Мурмажа. Когда валун тащили по замерзшему озеру, лед треснул, и «булыжник» ушел под воду.

Камень медленно пробирался к законному месту жительства: через 60 лет он снова оказался на берегу Плещеева озера. Сейчас валун практически ушел под грунт — на поверхности остался лишь его небольшой участок. Но целебные свойства никуда не делись: он исцеляет от болезней, избавляет от бесплодия, исполняет желания.

Большой Заяцкий остров, Соловки

Главное энергетическое место на острове — лабиринты, построенные в I-II вв до н. э. Спиральные дорожки, выложенные по берегам моря из камней, местные называют «вавилонами».

Для какой цели древние построили эти лабиринты, можно только догадываться. Согласно одной из версий, их возводили для культовых обрядов. Путешествуя по магическим дорожкам, шаманы предсказывали будущее, пытались умилостивить богов, лечили соплеменников. Возможно, лабиринты действительно обладают особенной силой. Очевидцы утверждают, что внутри «вавилонов» дышится легче и ощущается прилив сил. Мужчины становятся активнее, а женщины хорошеют. Правда, прочувствовать это на себе практически невозможно: работники заповедника тщательно следят за тем, чтобы туристы не пробрались внутрь лабиринтов.

Белуха — место силы на Алтае

Священная гора Сумеру, центр Евразии, пуп Земли — как только не называют Белуху! Говорят, тут наша планета получает божественную энергию из космоса, в местном ущелье Ярлу находится «стоянка» НЛО, а также вход в загадочную Шамбалу.

Алтайские шаманы верят, что мифическая страна расположена внутри горы, попасть куда могут только избранные. Белуха — одно из самых знаменитых мест силы России. Всем остальным приходится наслаждаться потрясающими пейзажами, целебным воздухом, энергией и приливом сил, которое дарит пребывание около горы. А вот забираться без надобности на Белуху шаманы не советуют. Белуха помогает больным и несчастным, однако легко наказывает любопытных.