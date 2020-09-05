Как не превратить автопутешествие в ад

Автопутешествие — один из самых доступных способов провести отпуск в этом году. Вы можете в любой момент изменить маршрут и увидеть места, недоступные для глаз обычных туристов.

Однако для многих долгая дорога на авто с домочадцами становится настоящим испытанием. Как сделать так, чтобы отпуск не превратился в кошмар? Расскажет "Рамблер".

Ваш попутчик должен уметь водить

Как бы вы ни любили водить, в машине должен быть еще один человек с водительскими правами. Во-первых, так вы сможете преодолеть большее расстояние без остановок. Во-вторых, у каждого будет возможность отдохнуть и перевести дух. И наконец, в случае непредвиденной ситуации (например, если у одного из водителей возникнут проблемы со здоровьем), другой всегда сможет сесть за руль.

Выкиньте весь мусор из машины

Позаботьтесь о чистоте своего автомобиля прежде, чем отправиться в путь. Это поможет вам получить больше удовольствия от поездки. К тому же, у вас освободится место для других вещей. Не забывайте также и о том, что в долгой поездке и так скапливается предостаточно мусора, поэтому лишний вам ни к чему.

Составьте примерный план пути

Это особенно важно сделать, если у вас ограничено время, и вы хотите успеть посетить все намеченное. Тщательно продумайте, где будете останавливаться на ночь, в какие города заедете по дороге, а на что точно не будете тратить время. При этом будьте готовы, что ваши планы могут измениться, ведь автопутешествие всегда непредсказуемо.