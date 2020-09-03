Курорты Краснодарского края в этом году пользуются особенной популярностью у российских туристов. Так, закрытые границы в большинство туристических стран перенаправили потоки россиян со всех уголков страны на черноморские курорты.

Поэтому турбизнес на юге России активно зарабатывает на желаниях и развлечениях отдыхающих. Кроме прогулок на катерах и фото с лемурами туристам стали предлагать новый вид оздоровления — душ "Шарко".

Такой душ представляет с собой активный массаж струей воды под давлением, которая воздействует на организм человека, оказывая, как обещают, стойкий эффект.

Так, во многих санаториях советует даже лечение душем Шарко в качестве профилактики неврастении, навязчивых состояний, неврозов, раздражительности. В Сети пишут, что душ Шарко лечит

остеохондроз, артриты, артрозы, активизирует обмен веществ, улучшает крово— и лимфообращение, а также помогает избавиться от ожирения и целлюлита.

Подобные процедуры выполняются в санаториях под присмотром специалистов, а температура воды и длительность процедуры подбирается индивидуально.

Однако "целебный душ Шарко" предлагают и на одном из сочинских пляжей, где прямо рядом с отдыхающими располагается трубы с мощной струей воды, под которую может сесть любой желающий за определенную плату. Соответствующее видео попало в Сеть.

Такая процедура пользуется популярностью у туристов, но некоторые уверены, что это "развод", а не лечебный душ.

"Душ Шарко представляет собой регулируемый точечный гидромассаж различными по форме и натиску струями воды, а тут тупо сидишь под струями воды и все…"

"Я всегда удивлялся тупому стаду, которое там сидит. У меня в ванной душ сильней бьет"

"Чудо! От 99 болезней излечивает. В Сочи ВСЕ целебное и вода из труб и рыбки, обгрызающие ваши ноги. Говорят, что некоторые умудряются к этим рыбкам и лицо опускать…", — комментируют в Сети россияне.

В Сети спросили, есть ли по мнению пользователей, эффект от процедуры выполненной в подобных условиях.

"Конечно есть! 100% от некоторой суммы денег избавит!"

"Эффект есть и очень серьёзные последствия могут быть. В 2008 году женщина полнее обычного, узнав, что можно такой струёй разбить жир, сделала несколько подходов в течении дня, а к вечеру заметила эффект перетекания подкожной жидкости в огромный мешок, образовавшийся вокруг талии и большие синяки по всей коже. Я этот эффект видел. Людей нужно правильно информировать, предоставляя такие услуги. ", — отвечают россияне.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.