Российские туристы, прорвавшиеся на отдых в Абхазию
во время пандемии коронавируса, поделились впечатлениями от отпуска. Об этом одна из них, жительница Белгорода
Виктория Передерий, рассказала на портале Go31.ru.
В первую очередь, по ее словам, отдыхающим, привыкшим путешествовать на автомобиле, следует быть готовыми к длинным пробкам, многочисленными ремонтам дорожного полотна и «многочасовым пыткам под солнцем». При этом таможенный контроль туристка советует проходить в утреннее время, чтобы избежать очередей.
«Проход границы занял час, хотя никто вещи не досматривал: пограничник лениво заглянул в багажник и пропустил. (...) На абхазской стороне нам просто махнули рукой: проезжай, мол, не задерживай»,
Кроме того, рассказала Передерий, в большинстве местных магазинов нет возможности безналичного расчета, а цены на продукты достаточно высоки. Россиянка подчеркнула, что на протяжении всего отпуска ее семья употребляла исключительно бутилированную воду и не питалась в столовых.
«Тем не менее, на пятый день детей начало тошнить и рвать. Говорят, все дело в морской воде»,
При этом в общественных местах на абхазских курортах полностью отсутствует контроль за соблюдением ограничений и мер, направленных против распространения COVID-19 — «на туристов в масках местные смотрят как на ненормальных».
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.