Российские туристы, прорвавшиеся на отдых в Абхазию во время пандемии коронавируса, поделились впечатлениями от отпуска. Об этом одна из них, жительница Белгорода Виктория Передерий, рассказала на портале Go31.ru.

В первую очередь, по ее словам, отдыхающим, привыкшим путешествовать на автомобиле, следует быть готовыми к длинным пробкам, многочисленными ремонтам дорожного полотна и «многочасовым пыткам под солнцем». При этом таможенный контроль туристка советует проходить в утреннее время, чтобы избежать очередей.

«Проход границы занял час, хотя никто вещи не досматривал: пограничник лениво заглянул в багажник и пропустил. (...) На абхазской стороне нам просто махнули рукой: проезжай, мол, не задерживай»,

— описала она.

Кроме того, рассказала Передерий, в большинстве местных магазинов нет возможности безналичного расчета, а цены на продукты достаточно высоки. Россиянка подчеркнула, что на протяжении всего отпуска ее семья употребляла исключительно бутилированную воду и не питалась в столовых.

«Тем не менее, на пятый день детей начало тошнить и рвать. Говорят, все дело в морской воде»,

— заключила она.

При этом в общественных местах на абхазских курортах полностью отсутствует контроль за соблюдением ограничений и мер, направленных против распространения COVID-19 — «на туристов в масках местные смотрят как на ненормальных».