Из-за наплыва туристов на черноморское побережье России в регионе возросло и количество проблем. И речь идет не только о "взрывной" статистике заражений коронавирусом, но и об общей обстановке на курорте.

В последнее время в Сети стлаи жаловаться на возросшую активность "карманников", выходящих на "охоту" в Сочи. Поэтому отдыхающих просят пристально следить за вещами и не ходить на пляж с документами и крупными суммами денег.

Однако, в одном из местных сообществ в Сети рассказали о том, что по городу участились случаи магазинных краж. При этом одна и та же группа из двоих молодых людей успела за два дня "обчистить" два магазина. Видео с этими ситуациями вызвали шумные обсуждения в Сети.

На одном из видео заметно, как двое парней приехали обворовывать магазин на такси, а после того, как закончили "дело", сели в машину и уехали.

Жители считают, что в город стекается большое число мошенников и воров со всей страны:

"Каждый год в город прибывает огромно количество аферистов всех мастей. Будьте внимательны", — предупреждают в Сети.

О том, что "бесстрашные серийные воришки работают по сочинским магазинам" предупредили во многих группах в соцсетях.