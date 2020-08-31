Курортники разоблачили систему «все включено» в РФ

Российские отпускники, которые этим летом были вынуждены заменить турецкий all inclusive черноморскими аналогами, рассказали, в чем разница и почему можно легко нарваться на обман. А эксперты туротрасли объяснили, что нужно знать заранее, чтобы не разочароваться.

Пока были закрыты турецкие курорты, россияне, привыкшие отдыхать по системе all inclusive, искали равноценную замену на черноморском побережье. Спрос на такие путевки подскочил, особенно среди семей с детьми. Но многие в итоге остались разочарованы, о чём пишут в соцсетях.

«Всё выключено»

«Принцип "всё включено" у нас весьма своеобразный, даже отдалённо не похожий на тот, что принят на зарубежных курортах»,

— делятся опытом знатоки.

В Турции «всё включено» — это комфортный отдых «под ключ» по приемлемой цене на большой закрытой территории отеля с собственным благоустроенным пляжем. Гостям гарантированы: довольно богатый шведский стол, неограниченный лёгкий алкоголь, бассейны для детей и взрослых, аквапарк и анимация.

В России первая же проблема — в принципе найти пансионат с той же площадью и близостью к морю, уровнем сервиса и набором развлечений. В большинстве случаев чего-нибудь, да не будет, либо за комфорт уровня турецкой «тройки» наш отель выставит люксовый прайс.

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Одна туристка нашла в августе похожий комплекс в Анапе, но по прибытии выяснилось, что местная система «всё включено» на самом деле включает только один бокал вина в день, и то строго по расписанию, а за водные аттракционы нужно выкладывать по 400 рублей в сутки. Но хотя бы не пришлось платить за лежаки и навесы на пляже.

Две недели такого отдыха обошлись в 68 тысяч на человека — немногим меньше 5 тысяч в сутки на одного.

«У нас в России нет сервиса нигде, всё выключено. А за такие деньги можно съездить в нормальный курорт»,

— реагируют в комментариях.

«Ещё не слышала, чтобы кто у нас на юге отдохнул за разумную цену. Выходит дороже Турции. Если брать "всё включено" плюс перелет, цена выходит огого»,

— жалуются курортники.

«Не вляпайтесь»: ожидание и реальность

Некоторые, впрочем, считают, что сравнивать вообще неправильно, потому что в Турции туризм — это ключевая отрасль, и от ее мощного развития фактически зависит экономика. А у нас государство не помогает туризму, а только зажимает всевозможными требованиями и проверками.

Получается, что российские отельеры внедряют систему «всё включено» на свой страх и риск и делают это, как умеют: стараясь из минимума услуг выжать максимум прибыли.

Ещё одна туристка, соблазнившись августовской путевкой «всё включено» в ту же Анапу, но в другой отель, пишет, что владельцы стараются сэкономить на всём. В реальности там не было и половины обещанного, либо услуги были некачественные.

Она перечисляет, что было заявлено, и что предлагалось на самом деле:

Ожидание: шведский стол с детским меню и фруктами. Реальность: никакого детского меню, из фруктов — ужасно кислый местный виноград.

Ожидание: кафе с неограниченным пивом, вином и закусками. Реальность: порошковое вино и замороженная пицца.

Ожидание: бассейн с подогревом. Реальность: бассейн без подогрева.

Ожидание: бесплатный wi-fi. Реальность: интернет только в фойе отеля, с крайне низкой скоростью.

Ожидание: анимация. Реальность: вечером включается музыка в кафе у бассейна.

Ожидание: чай/кофе в номерах, халат, бар, площадка для пикника. Реальность: всё это отсутствует.

В общем, когда выбираете, где отдохнуть на отечественных курортах, «не вляпайтесь в систему "всё включено", предупреждает отпускница.

All inclusive по-русски: к чему готовиться

Российские эксперты туристической отрасли соглашаются, что наш all inclusive не идет ни в какое сравнение с турецким. Они объяснили журналу Forbes и Ассоциации туроператоров России (АТОР) , в чём разница и почему.

Во-первых, „всё включено“ по-русски — это чаще всего просто полный пансион, то есть трехразовое питание. Это получается весьма бюджетно и выгоднее, чем питаться в местных ресторанах и кафе. Но рассчитывать на спектр услуг и развлечений помимо этого не приходится.

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Во-вторых, на наших курортах элементарно нет условий, позволяющих внедрить полноценную систему „всё включено“, как в Турции. Курортный сезон короткий, загрузка отелей нестабильная, цены на алкоголь, кофе и другие продукты выше. И вообще нет отлаженной системы поставок продовольствия и утилизации отходов.

В итоге российский all inclusive представлен в двух вариантах: либо очень дорогой в крутых отелях, где сутки отдыха стоят от 8-10 тысяч на человека, либо в бюджетном варианте, где всего по-минимуму, сервис низкого качества или нужно за что-то доплачивать.

По данным экспертов, на нашем юге уже появилось достаточно много трехзвездочных отелей, где внедрена система „всё включено“, но сравнивать её с турецкой, „безусловно, нельзя“.

»Это стоит учитывать туристу при выборе путевки: минимальная шведская линия, умеренный выбор продуктов, совершенно не такой, к которому привыкли те, кто бывал на отдыхе в Турции»,

— подытожил директор по развитию «Игорной зоны Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов.