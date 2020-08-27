На популярном российском курорте закончились места

Закрытые границы повлияли на крайне высокую загрузку отелей. Особенно хорошо это ощущается в Ялте, где в большинстве объектов размещения свободные номера почти закончились. Об этом TourDom.ru рассказали представители гостиничного бизнеса Крыма и топ-менеджеры туроператоров.

На сегодняшний день степень загрузка гостиниц в Крыму составляет 95–98 процентов, до октября практически все места забронированы.

Заместительница гендиректора компании «Кандагар» Эвелина Русняк заявила, что места выкупают быстро, и желающим поехать на отдых следует поторопиться с окончательным решением.

Высокий спрос спровоцировал рост цен на размещение в Ялте. В среднем стоимость за проживание выросла на 15–25 процентов.

Гендиректор «Визант Групп» Нелли Шатова говорит, что высокая стоимость не пугает туристов, так как после ограничений из-за COVID-19, люди «готовы платить больше, только бы сменить обстановку и получить новые впечатления во время отпуска».