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Россиянин рассказал про масочный режим в самолетах 

Анастасия Иванова 7 часов назад
«Надоел этот бред»: россиянин о масках в самолетах
Фото: depositphotos.com
Путешественник из России Сергей Анашкевич рассказал, как соблюдают масочный режим в самолетах. Об этом он написал в своем блоге TravelManiac.
Как выяснил "Рамблер", россиянин летел из Симферополя в Уфу. По словам путешественника, примерно половина пассажиров в аэропорту не были в масках.

«На входе, там где требуют, надевают, а затем либо вовсе убирают в карман, либо используют "подбородочный" режим. То есть, по сути, носят маску формально, "потому что требуют". В перчатках и вовсе считанные единицы пассажиров», — поделился Сергей Анашкевич.

Он рассказал, что странная ситуация происходила уже на борту самолета. Стюардессы, проверяющие посадочные талоны, "пытались не впускать" людей без масок. Однако некоторые игнорировали требование и проходили мимо.

«Многие пассажиры действительно надевали маски. Кто-то ворчливо, а кто-то молча… Но некоторые принципиально отказывались это делать, со словами: "Как надоел этот бред", "Хватит заниматься ерундой", ну и все в таком духе. Стюардессы пытались повторять просьбу, но люди просто проходили мимо, игнорируя просьбу, а некоторые и демонстративно тут же опуская маску на подбородок, или вовсе ее снимая».

При этом сотрудники авиакомпании, сканирующие билеты перед посадкой, не обращали никакого внимания на наличие масок у пассажиров.
Во время полета, по словам россиянина, стюардессы по громкой связи объявляли, что нельзя снимать маску, и ходили по рядам. Многие не соглашались.

«Люди и здесь возмущались и игнорировали просьбу», — рассказ путешественник.

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