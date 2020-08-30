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Как провести два дня в Нижнем Новгороде 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как провести два дня в Нижнем Новгороде
Фото: depositphotos.com
Нижний Новгород — из тех городов, куда идеально приезжать на выходные, чтобы успеть все посмотреть и при этом не заскучать. Он находится в 419 километрах от Москвы. На машине до Нижнего добираться около семи часов, на поезде — четыре, а на самолете — всего час. «Рамблер» рассказывает, как провести в городе два дня.

День 1

Начать свое знакомство с регионом стоит с окрестностей Нижнего Новгорода. Если вы любите природу, различные летние активности и путешествуете на машине, по пути стоит заехать в город Ворсма. Он находится в часе езды от Нижнего.
Карты Google
Приезжать туда нужно ради идеально голубых рек и озер. Чтобы посмотреть их, можно взять пятичасовую прогулку на сапбордах с инструктором. Маршрут проходит от озера Тосканка по речке Суринь до озера Ключик и обратно. Пока он не очень популярен у туристов, а передвигаться на моторных лодках по воде запрещено, поэтому эти места подкупают своей тишиной, уединенностью и уникальной природой.
Соцсети
После прогулки можно отправиться в Нижний Новгород, заселиться в жилье, а потом пойти погулять по вечерней набережной и поужинать. Большинство кафе и баров находятся на главных улицах города — Рождественской и Покровской.

День 2

Чтобы посмотреть исторический центр города, одного дня будет достаточно. Начать свою прогулку по Нижнему Новгороду стоит, конечно же, с Кремля и близлежащих улиц. Так как крепость находится на горе, оттуда открывается потрясающий вид на Волгу.
Соцсети
Недавно по всему Нижнему установили новые велостанции. Поэтому хорошей идеей будет посмотреть город на велосипеде и прокатиться по набережным: Нижневолжской и Верхневолжской. Первая расположена вдоль реки, а вторая находится в верхней части Новгорода, откуда тоже открывается хороший вид.
Еще в городе есть канатная дорога, по которой можно перебраться на другую сторону Нижнего. Билет на нее стоит всего 100 рублей с человека. Однако у канатки в летний сезон есть большой минус — в выходные там огромные очереди.
Соцсети
Идеальное завершение дня — прогулка по Волге на закате. На набережной стоят большие туристические теплоходы, но лучше арендовать небольшой катер на компанию. Для этого нужно ехать в яхт-клубы на острове Печерские пески. С воды можно посмотреть на город, увидеть место слияния Волги и Оки, а еще прокатиться под знаменитыми нижегородскими мостами.
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Отдых в России , Google
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