Чем славится Бурлинское озеро в Сибири 

Природа России поражает своими богатствами. Особенно выделяется Алтайский край, который славится умопомрачительными пейзажами: горные массивы, бескрайние леса, раскатистые степи и извилистые реки. Но «Рамблер» расскажет про еще одну достопримечательность края — Бурлинское озеро.

Оно расположено возле поселка Бурсоль в Западной Сибири. Его длина составляет около 8 километров, а ширина — 6,5 километров. При этом его максимальная глубина — 2,5 метра, а средняя не превышает 1 метр. То есть теоретически, Бурлинское озеро можно перейти поперек, даже не замочив волосы на голове.

В прохладное время года Бурлинское озеро ничем не отличается от сотен других российских водоемов, зато летом, в жаркую, солнечную погоду, оно начинает играть всеми оттенками розового цвета, от бледно-розового до розовато-сиреневого.

Причиной этого чудесного перевоплощения является микроскопический рачок артемия салина, который под действием солнечных лучей выделяет розовый пигмент. Чем теплее и солнечнее погода, тем ярче вода в водоеме.

Сочетание свежего воздуха, природных факторов, возможности уединения делают Бурлинское озеро мини-курортом. Туристов привлекает фантастические пейзажи озера: розовая вода на фоне белоснежного дна — зрелище незабываемое. Все, кто приезжает сюда, обязательно откалывают себе на память кристаллы соли и набирают лечебную грязь.

Сейчас водоем имеет статус памятника природы. На его берегах запрещена всякая хозяйственная деятельность, нарушающая естественный состав воды и растительный покров берегов водоема.

Также Бурлинское озеро примечательно тем, что является крупнейшим в Западной Сибири месторождением поваренной соли. Именно в нем самые большие залежи на территории всего края. Первые сведения об озере, обладающем высококачественной поваренной солью, в составе которой есть почти вся таблица Менделеева, появились еще в 1768 году.