Несмотря на то, что туристический сезон открыт, далеко не у всех получается добраться до долгожданного отпуска. Справки, доказывающие отсутствие коронавируса, требуют все больше стран. Причина проста — рост числа инфицированных.
Также справки от работников, выходящих из отпуска, требуют некоторые организации. Правда, далеко не всегда результаты теста получаются верными с первого раза. Это может стать поводом для отмены отпуска или двухнедельной изоляции. "Рамблер" выяснил, в чем дело.
Во многих случаях справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за двое суток до отъезда (необходима ли справка в определенной стране или отеле, куда вы планируете полететь, нужно узнавать заранее).
Сейчас такие справки точно нужны для отдыха в санаториях и по приезде из Турции. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора
, а также частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость справки в среднем 2 тысячи рублей. Но проблемы с бюрократической машиной все-таки случаются.
"Мы уже ехали в аэропорт, когда мужу позвонили из Роспотребнадзора и сказали, что им пришли положительные результаты на коронавирус. Дело в том, что мы сдавали тест во время болезни, но к моменту отдыха уже вылечились и даже сдали повторный тест. Муж передал по телефону, что сдал повторный ПЦР-тест, который дал отрицательный результат. Но сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что им приходят только положительные результаты. А повторный тест нам необходимо сдавать только в Роспотребнадзоре. Другие справки они не принимают. Как вы понимаете, отели забиты и ждать мы не можем. Отпуск пришлось отменить. Мало того, что попали в бюрократическую машину, так еще и заперли на две недели. Семья коронованных, блин", сообщила пользовательница Instagram.
Другие люди жалуются на бессмысленность полученной справки, так как в течение 72-х часов вполне можно заразиться, да и старые добрые очереди никто не отменял.
"Какой смысл в этой бюрократической волоките, если выйдя на улицу со справкой в руках, можно тут же подцепить этот вирус?Как говорится: "без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек"".
Есть еще одна группа людей, которая возмущена тем, что работодатель требует справку по возвращению из отпуска, но не оплачивает ее.
"Делать нечего что ли, идти платно этот тест сдавать. Начальство денег зажало на тесты для сотрудников".
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