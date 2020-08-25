Несмотря на то, что туристический сезон открыт, далеко не у всех получается добраться до долгожданного отпуска. Справки, доказывающие отсутствие коронавируса, требуют все больше стран. Причина проста — рост числа инфицированных.

Также справки от работников, выходящих из отпуска, требуют некоторые организации. Правда, далеко не всегда результаты теста получаются верными с первого раза. Это может стать поводом для отмены отпуска или двухнедельной изоляции. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Во многих случаях справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за двое суток до отъезда (необходима ли справка в определенной стране или отеле, куда вы планируете полететь, нужно узнавать заранее).

Сейчас такие справки точно нужны для отдыха в санаториях и по приезде из Турции. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора , а также частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость справки в среднем 2 тысячи рублей. Но проблемы с бюрократической машиной все-таки случаются.

"Мы уже ехали в аэропорт, когда мужу позвонили из Роспотребнадзора и сказали, что им пришли положительные результаты на коронавирус. Дело в том, что мы сдавали тест во время болезни, но к моменту отдыха уже вылечились и даже сдали повторный тест. Муж передал по телефону, что сдал повторный ПЦР-тест, который дал отрицательный результат. Но сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что им приходят только положительные результаты. А повторный тест нам необходимо сдавать только в Роспотребнадзоре. Другие справки они не принимают. Как вы понимаете, отели забиты и ждать мы не можем. Отпуск пришлось отменить. Мало того, что попали в бюрократическую машину, так еще и заперли на две недели. Семья коронованных, блин", сообщила пользовательница Instagram.

Другие люди жалуются на бессмысленность полученной справки, так как в течение 72-х часов вполне можно заразиться, да и старые добрые очереди никто не отменял.

"Какой смысл в этой бюрократической волоките, если выйдя на улицу со справкой в руках, можно тут же подцепить этот вирус?Как говорится: "без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек"".

Есть еще одна группа людей, которая возмущена тем, что работодатель требует справку по возвращению из отпуска, но не оплачивает ее.