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Где поймать лето в Крыму в бархатный сезон 

Экспресс газета 4 часа назад
Где поймать лето в Крыму в бархатный сезон
Фото: Экспресс газета
Если эпидемическая ситуация не подведет, отели в бархатный сезон будут заполнены практически полностью. А погода, обещают синоптики, задержит теплые деньки до середины октября.

Алушта: Собрать виноград

Основной производитель винограда и вина Крыма ПАО «Массандра» приглашает на групповые туры «Челентано». Компанию от десяти человек, а лучше сразу две группы, чтобы посоревноваться, ждут в селе Морское под Судаком или на склонах Кипарисного над Алуштой. Ягоды отправляются в давильню, где его давят босыми ногами — по примеру героя «Укрощения строптивого».
После технической части экскурсия перейдет в дегустационную. Туры продлятся до конца октября.

Феодосия: Заглянуть в Средневековье

Пройти по дорогам средневековой Кафы предлагают участникам аудиоспектакля «Тайна старого криптекса». Для путешествия нужна удобная обувь и 3D-наушники, которые выдадут на месте. Маршрут начинается от Дачи Стамболина восточной набережной до армянской церкви Сурб-Саркис к могиле художника Ивана Айвазовского. Спектакль будет проходить дважды в день.

Евпатория: Прокатиться на ретро-трамвае

На ретротрамвае можно проехать по двадцатипятивековой истории города. «Трамвай желаний» идет по одноколейному рельсовому пути, построенному в 1914 году. Маршрут захватывает все интересные места города. Экскурсия проходит каждый день. Место встречи — на трамвайном кольце у «Памятника трамваю».

Судак: Налечь на весла

Летом здесь спустили на воду древнегреческую галеру «Таврида» на гребной тяге. Корабль приводится в движение пятиметровыми веслами в руках 30 гребцов. Можно попробовать свои силы или прокатиться пассажиром — на борту размещаются 90 человек. «Таврида» имеет два резервных мотора на случай, если гребцы устанут, ведь весло весит 20 кг.
В Саки попросят справку По данным сервиса онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, стоимость жилья в бархатный сезон на 8 — 11 ночей — от 1,7 до 3,2 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего отдохнуть в сентябре — октябре в Николаевке, дороже — в Ялте. Популярны мини-отели и гостевые дома — их выбирают семь из десяти путешественников. Каждый пятый снимает квартиру, каждый десятый — дом или коттедж. Половина туристов приедут в Крым парами. Среди не приморских направлений на осенние туры лидирует Бахчисарай. Средняя стоимость жилья здесь — 1,8 тыс. руб. Можно посмотреть пещерные монастыри, покинутый город Чуфут-Кале и знаменитый дворец. Саки привлекает санаторно-курортным лечением. Осенью солнце теряет активность и не дает осложнений при грязелечении, которым славятся здешние здравницы. Стоимость размещения с питанием и лечением в среднем — 3,4 тыс. руб. в сутки. Нужно иметь отрицательный тест на COVID-19 и справку об отсутствии контакта с больными последние две недели.
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Отдых в России , Иван Айвазовский
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