Как туристы умирают в Крыму по глупости

Отдыхающих на полуострове так много, что из-за большого потока туристов ухудшилось качество мобильной связи. Станции перегружены, происходят сбои, словно по всему побережью идет постоянный массовый праздник и народ звонит друг другу, чтобы поделиться радостью. Однако если сигнала нет, это может реально стоить жизни.

С нашими людьми на юге случаются странные психологические деформации. Прежние представления об элементарных правилах безопасности испаряются, как морские брызги на жарком песке. Привычными стали трагедии на воде — республиканское МЧС в шоке от того, как беспечно ведут себя приезжие купальщики. Элементарно утонувшие не в счет, людей чуть ли не каждый день уносит в море на водных велосипедах, надувных матрасах и утлых байдарках-каяках. Однако спасательные службы Крыма постоянно регистрируют чрезвычайные происшествия на суше, где вроде бы должно быть спокойней.

Мама с пятилетним сыном приехали из Воронежа на отдых в поселок Щелкино. Замечательное место на востоке полуострова, уникальные бухты мыса Казантип, буквально рядом два побережья Азовского и Черного морей. Увы, женщина вместе с малышом отправилась бродить по заброшенной Крымской атомной электростанции. Гуляя по развалинам, они оступились и провалились в пятиметровую шахту.

Крымскую АЭС начали возводить еще в 1975 году. Предполагалось, станция обеспечит электроэнергией весь регион. Увы, Чернобыльская катастрофа и развал СССР привели к остановке строительства. При Украине АЭС вообще разворовали, а жуткий декор главного энергоблока стал местом проведения первых рейв-фестивалей «КаZантип». Как известно, в 2016 году власти РК запретили это мероприятие, назвав его «фестивалем про-наркотических молодежных субкультур».

Нормальный человек сюда не пойдет, тем более, взяв с собой ребенка. На дверном проеме в помещение, куда проникла жительница Воронежа, огромными буквами написано «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Ситуация по пословице — хоть кол о голову теши. В итоге горе-туристы рухнули в подземелье и чудом остались живы. У женщины множественные переломы ребер, у ее сына — серьезная черепно-мозговая травма.

Практически все федеральные СМИ сообщали об августовской беде в элитном курорте Новый Свет. Здесь во время прогулки по туристическому маршруту «Тропа Голицына» погиб гость арт-форума «Таврида» вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. На самом деле, поздним вечером, когда на побережье уже смеркалось, известный кинематографист сошел с маршрута. Проигнорировал веревки ограждения и таблички с призывом к максимальной осторожности. Видимо, хотел сделать эффектные фото со скалы мыса Капчик. Поскользнулся и сорвался вниз, на камни у подножья мыса. 60-метровая высота не оставила никаких шансов.

Один из главных символов Крыма Аю-Даг — знаменитая Медведь-гора. Территория самой горы вроде бы небольшая, около четырех квадратных километров, но рельеф очень сложный. Семейство из Ульяновской области умудрилось потерять на Аю-Даге 15-летнего подростка. Пока взрослые любовались видами, сын ушел вперед, сбился с пути и оказался на труднопроходимом скальном участке. Выбраться самостоятельно парень не смог. Хорошо, что остановился прямо перед пропастью. Спасатели обнаружили его в районе Монастырского мыса. Пострадавшего пришлось эвакуировать при помощи альпинистского снаряжения. Только в начале второго ночи парня передали родителям.

Горный массив Сокол высится над курортным Судаком. Пожалуй, самое труднодоступное место массива — Чертово ущелье, оно же Шайтан-Дере. Парочка из Твери умудрилась забраться именно в это ущелье, причем на максимально сложный участок скальных и сыпучих поверхностей юго-восточного склона. Молодые люди двигались по т.н. «ложной тропе» Сокола прямо к собственной гибели. На счастье, удалось дозвониться до Судакского аварийно-спасательного отряда. Гостей из города Тверь спускали вниз альпинисты «КРЫМ-СПАСа». Также на днях бойцы Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» целые сутки искали в горных лесах у села Соколиное группу туристов из Новороссийска, которые заблудились между пещерой Данильча-Коба и скалой Серт-Кая.

В окрестностях того же Судака пришлось буквально вырубать туристку из кустов дикой ежевики. Приехавшая на отдых из Москвы дама польстилась на спелые ягоды. Потянулась через камни, оступилась и упала прямо в кусты. Своими загнутыми колючками, очень похожими на крючки, крымская ежевика накрепко схватила гостью. Вырваться не удавалось. Вызов дежурному диспетчеру поступил в половине двенадцатого дня. До вечера несчастную вытягивали из опасных зарослей с помощью садовых секаторов, топоров и раскладной лестницы.

Алушта, красивейшая горная яйла Чатыр-Даг. Все хорошо, только высота полторы тысячи метров от уровня моря. Многие начинают задыхаться еще у подножия. 57-летнему жителю Санкт-Петербурга стало плохо на нижнем плато Чатыр-Дага. Служба спасения вовремя приняла сигнал о помощи, обнаружила пострадавшего и на специальных носилках транспортировала к машине «Скорой». В приемном отделении Симферопольской клинической больницы подтвердили диагноз — тяжелая аритмия сердца. Большой вопрос, как в таком паталогическом состоянии человек полез в горы. Впрочем, ответ прост. Почтенный петербуржец сопровождал свою юную подругу.

"После отмены коронавирусных ограничений, когда полуостров был открыт, сотрудники наших подразделений около 90 раз выезжали в горы для поиска и спасения гостей с материка. Только по официальным данным за полтора последних месяца удалось спасти 170 человек, — говорит замначальника республиканского управления МЧС Владимир Мельников. — Цифры погибших тоже велики. Причем абсолютное большинство происшествий в горно-лесной зоне случается по халатности туристов. Последний факт — 20 августа сразу четверо столичных путешественников заблудились в районе алуштинской горы Демерджи".

Не подготовили маршрут, сбились с тропы, зашли на опасные скалы и не могли двигаться дальше. Мобильная связь не работала, лишь по счастливой случайности потерявшуюся группу нашли по голосу. Это большая удача, ведь на следующие сутки в горах начались грозовые ливни, и людей могло смести грязевым селем. Мы призываем россиян быть максимально осторожными в Крыму.

Последний инцидент на Демерджи относится совсем к другому ведомству. Пара влюбленных приехала на отдых из Омска. Решили отправиться в поход на гору, устроить себе пикник с незабываемым видом. Но повздорили вплоть до драки — и парень сбросил девушку со скального обрыва Долины приведений. Прибывшей полиции турист быстро сознался в содеянном. Даже показал пропасть, куда рухнуло тело возлюбленной.